"Le conoscevo bene": Elisabetta Vagaggini racconta storie di donne che fanno il cinema

Firenze, 29 gennaio 2024 - Ieri, oggi, domani. Rileggere il passato, aprire nuove prospettive sul presente, immaginare un futuro diverso: sono gli obiettivi ambiziosi che hanno spinto Elisabetta Vagaggini come donna, spettatrice e giornalista a raccontare il protagonismo delle donne nel cinema italiano. "Le conoscevo bene. Storie di donne che fanno il cinema" (Edizioni La Vela) è il viaggio nei ricordi di un'autrice che ha incontrato otto attrici toscane vincitrici dei David di Donatello e dei Nastri d'Argento - Stefania Sandrelli, Lucia Poli, Barbara Enrichi, Athina Cenci, Laura Morante, Alba Rohrwacher, Elena Sofia Ricci e la compianta Sandra Milo - prima nei film in bianco e nero e a colori al cinema e in tv, e poi personalmente ai festival, alle anteprime, alle premiazioni e alle conferenze stampa.

Ma accanto alla giornalista e all'appassionata cinefila, c'è la gratitudine di una donna che ha riconosciuto nel loro modo di essere artiste al femminile la speranza possibile di immaginare una società libera da stereotipi e pregiudizi di genere. Non bamboline fragili, ma protagoniste di sostanza, padrone della scena capaci di lasciare un segno indelebile nella storia della settima arte: ripartire da loro significa non solo dare forza, narrazione e visibilità alle donne che fanno cinema, ma a tutte coloro che ancora oggi nel proprio ambito professionale e domestico non trovano il riconoscimento che meritano.

Un inno alle donne di ieri, oggi e domani, corredato dalla prefazione del presidente della Regione Eugenio Giani, e dai testi introduttivi di Maresa D'Arcangelo, co-fondatrice del Festival Internazionale di Cinema e Donna, Stefano Socci, critico e docente di Storia del Cinema, e della scrittrice Valentina Torrini, che oggi, 29 gennaio, alla libreria Feltrinelli di Piazza della Repubblica (ore 18, ingresso libero) presenterà il testo alla presenza dell'autrice e della critica cinematografica Caterina Liverani.