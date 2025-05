Tecla, chi è l’attrice che ha vinto il David di Donatello

Piombino, 8 maggio 2025 – Tecla Insolia ha portato sul palco dei David di Donatello tutta la sua emozione dopo la proclamazione del premio come migliore attrice protagonista per “L’arte della Gioia” diretto da Valeria Golino.

Forte il legame con la Toscana della talentuosa e giovanissima attrice, ha appena 21 anni. Nata a Varese da genitori siciliani, è cresciuta però a Piombino dove, ad appena cinque anni, ha cominciato la propria formazione musicale presso la Woodstock Academy.

Nel 2019 ha vintoSanremo Young, acquisendo così il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte dove si è classificata seconda con il brano "8 marzo” e ha vinto e il Premio Enzo Jannacci, quest'ultimo assegnatole "per aver raccontato il ruolo della donna spesso drammaticamente inserito in difficili contesti sociali".

Nel 2018 ha ottenuto una piccola parte nella fiction L'allieva e dal 2020 ha recitato nella serie televisiva Vite in fuga. Nel 2021 è stata scelta per interpretare il ruolo di Nada da adolescente nel film tv sulla cantante dal titolo La bambina che non voleva cantare. La sua carriera non si è mai arrestata e questa sera ha raccolto i frutti del suo grande talento con la vittoria del David di Donatello.