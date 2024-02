Sanremo 2024, la Toscana esulta: Irama con “Tu No” si piazza al quinto posto

Sanremo, 11 febbraio 2024 - Angelina Mango è la vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Per la Toscana è comunque una vittoria, perché il cantautore lunigianese Irama si è piazzato nella Top 5 al quinto posto. La sua esibizione con "Tu No" in tutte le serate del festival ha regalato grandissime emozioni. Delusione per gli altri artisti toscani in gara, gli empolesi Bnkr44 che si posizionano 28esimi con la canzone “Governo Punk”.

La classifica finale

Questa la classifica definitiva del 74esimo festival di Sanremo:

01) Angelina Mango

02) Geolier

03) Annalisa

04) Ghali

05) Irama

06) Mahmood

07) Loredana Bertè

08) Il Volo

09) Alessandra Amoroso

10) Alfa

11) Gazzelle

12) Il Tre

13) Diodato

14) Emma

15) Fiorella Mannoia

16) The Kolors

17) Mr.Rain

18) Santi Francesi

19) Negramaro

20) Dargen D'Amico

21) Ricchi e Poveri

22) BigMama

23) Rose Villain

24) Clara

25) Renga Nek

26) Maninni

27) La Sad

28) Bnkr44

29) Sangiovanni

30) Fred De Palma