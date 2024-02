Televoto Sanremo 2024, Irama su Instagram: “Il sistema è intasato”

Sanremo, 10 febbraio 2024 – Proteste degli utenti sui social per il televoto di Sanremo 2024. Sono in molti a scrivere che "si è impallato". Anche due artisti in gara, Irama e Ghali, riportano nelle loro storie Instagram un malfunzionamento dei sistemi.

"Continuate a votare finché non riceverete un messaggio di conferma, altrimenti il vostro voto non è valido. Il sistema è intasato”. Questo il messaggio pubblicato nelle stories di Instagram da Irama.

Amadeus rassicura: "Sta arrivando una quantità di televoto mai vista, è record di televoto. Se trovate difficoltà non vi preoccupate stanno smaltendo il traffico", ha detto Amadeus.