Finale Sanremo 2024, la Toscana sogna con Irama: quinto posto nella classifica provvisoria

Sanremo, 10 febbraio 2024 – La Toscana sogna. Nella classifica provvisoria della finale di Sanremo 2024 Irama, il cantautore nato a Carrara, si trova al quinto posto. Al primo posto Geolier, seguito da Angelina Mango, Annalisa e Ghali. Gli empolesi Bnkr44 si trovano al 27esimo posto.

Questa la classifica provvisoria con tutte le 30 posizioni.

Geolier, Angelina, Mango, Annalisa, Ghali, Irama, Mahmood, Alessandra Amoroso, Loredana Berte', Diodato, Alfa, Il Volo, Emma Gazzelle, Fiorella Mannoial, The Kolors, Il Tre, Santi Francesi, Mr.Rain, Negramaro, Ricchi e Poveri, Dargen D'Amico, BigMama, Rose Villain, Clara Maninni, Renga-Nek, BNKR44, La Sad, Fred De Palma, Sangiovanni.

Amadeus è intervenuto durante i fischi che hanno seguito la lettura della classifica provvisoria dopo le prima quattro serate. Dopo aver alzato la voce per zittire il pubblico che è tornato a fischiare e rumoreggiare come dopo la vittoria di Geolier nella serata dei duetti, ha detto: "È giusto: è come essere allo stadio, ci sono i gruppi, i fan ed è giusto che sia così. Ci sta il disappunto, ma vi chiedo il rispetto per tutti i cantanti in gara".