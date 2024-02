Bnkr44, un concentrato di energia nella finale di Sanremo 2024: “Dedichiamo la canzone a tutte le ‘Villanove’ d’Italia”

Sanremo, 11 febbraio 2024 - Un concentrato di energia sul palco dell'Ariston. È ciò che regalano gli empolesi Bnkr44 durante la finale di Sanremo 2024. L'esibizione della canzone "Governo Punk" purtroppo arriva solo per penultima, ma nonostante l'ora (01:33), il gruppo arrivato da Villanova riesce a dare ancora una volta il massimo.

I Bnkr44 alla finale del Festival di Sanremo 2024

Erin (Dario Lombardi), Piccolo (Duccio Caponi), Faster (Andrea Locci), JxN (Jacopo Adamo), Caph (Marco Vittiglio), Fares (Pietro Serafini) hanno cantato e ballato sul palco sfoggiando un look più sobrio rispetto alle scorse esibizioni. Per metà della band completo senza camicia in grigio, l’altra metà in nero.

Al termine dell’esibizione il gruppo dopo aver ringraziato “tutti quelli che hanno creduto in noi” ha dedicato la canzone a tutte le ‘Villanove’ d’Italia: “Anche dal nulla può nascere qualcosa”. Anche stasera gli empolesi hanno voluto salutare l'Ariston e i milioni di telespettatori in Italia e in tutto il mondo con un "Forza Viola", in omaggio alla squadra del cuore, la Fiorentina.