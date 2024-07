Università, online il bando per le borse 2024-25. Crescono il sostegno economico e il numero dei beneficiari

Firenze, 17 luglio 2024 – Una buona notizia per gli studenti fuori sede. Per il secondo anno consecutivo, la Regione Toscana aumenta le soglie Isee e adegua le borse di studio all'inflazione.

Questo porterà ad un ampliamento della platea di beneficiari e beneficiarie, stimato in circa 1700 nuove studentesse e studenti, che si aggiungeranno ai 14.983 dell'anno accademico appena trascorso.

E si tradurrà in borse di studio più ‘pesanti’, quindi di maggior valore economico.

Il nuovo bando dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, ora disponibile online, offre borse di studio e posti alloggio per il 2024-2025.

Promosso nell'ambito di GiovaniSì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani, il bando riflette le direttive della giunta regionale e resterà aperto fino al prossimo 6 settembre.

Novità principali del bando

Soglia ISEE aumentata: l'indicatore della situazione economica equivalente sale a 27.000 euro (da 25.000 euro).

Soglia ISPE aumentata: l'indicatore della situazione patrimoniale sale a 60.000 euro (da 57.187,53 euro).

Incremento degli importi delle borse di studio: mediamente aumenteranno del 5,4%.

Fuori sede: 7.016 euro (dai 6.657 euro dello scorso anno).

Pendolari: 4.100 euro (da 3.890 euro).

In sede: 2.828 euro (rispetto ai 2.683 euro dell’anno accademico 2023/2024).

Condizioni favorevoli sono confermate per studentesse e studenti con disabilità, iscritte a corsi STEM, con doppia iscrizione o indipendenti, inclusi i "Care leavers”, coloro che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela dell’autorità giudiziaria. Confermato anche il contributo affitto di 250 euro mensili e la maggiorazione straordinaria di ulteriori 100 euro mensili per chi trova sistemazione autonomamente in attesa di una residenza universitaria.

Una delle novità del bando è la possibilità per studentesse e studenti in mobilità internazionale di accedere alla borsa anche per periodi più brevi di sei mesi, a condizione di ottenere almeno 3 crediti.

Finanziamenti e risorse

Il bando è finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo (6.895.445 euro) assegnate dalla Regione all'azienda Dsu, risorse proprie della Regione (11.100.000 euro), fondi regionali per le spese di funzionamento e gestione dei servizi (15.300.000 euro), e attraverso la Tassa Dsu (circa 16.000.000 euro), oltre agli stanziamenti statali.

"Non solo confermiamo l’impegno della Toscana sul diritto allo studio universitario, ma assicuriamo i doverosi adeguamenti dettati dagli aumenti che gli studenti affrontano – dice Eugenio Giani – . La Toscana vuole essere terra di diritti e di eccellenze universitarie, e per questo consideriamo centrali le politiche per consentire a tutti di studiare. I finanziamenti al settore universitario sono un investimento sul futuro”.

"Abbiamo lavorato con determinazione per assicurare le risorse necessarie per il nuovo bando borse studio, aumentando il valore delle borse e il numero di beneficiari – aggiunge l’assessora Alessandra Nardini -. La Toscana non ha la figura dello studente idoneo non beneficiario: tutti coloro che hanno i requisiti si vedono garantita la borsa studio. Continuiamo a investire risorse per favorire l'accesso ai più alti gradi della formazione ai soggetti con maggiori difficoltà”.

E Marco Del Medico, presidente del Dsu Toscana: "Nel nuovo bando sono stati innalzati sensibilmente i valori ISEE e ISPE, permettendo a un numero maggiore di studenti di ottenere i benefici con un adeguamento degli importi al tasso di inflazione. Il Dsu Toscana conferma il suo impegno nel sostenere giovani in condizioni economiche svantaggiate”.

Come partecipare

Per partecipare al bando per l’assegnazione della borsa di studio e posto alloggio, è necessario compilare la domanda presente sullo sportello studente on line del Dsu Toscana, accessibile dal sito tramite spid.