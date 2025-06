Arezzo, 21 giugno 2025 – “La Ciclovia dell’Arno prende forma in Casentino. Un sogno che diventa realtà. I cantieri corrono verso Arezzo”

Sopralluogo ai cantieri del Consigliere Regionale Vincenzo Ceccarelli

Proseguono i lavori dell’infrastruttura ciclabile unica al mondo: ponti e tracciati in avanzamento tra Poppi, Bibbiena e Rassina

«Oggi possiamo vedere chiaramente la ciclovia dell’Arno si avvia al suo completamento. Questa infrastruttura attesa e voluta sta avanzando rapidamente in Casentino con lavori intensi in questa estate 2025. Opera fondamentale per i cicloturisti, per chi ama la bicicletta, ma soprattutto anche perché permetter a tutti di poter godere delle sponde dell’Arno e di questo meraviglioso paesaggio che abbiamo in Casentino».

È con queste parole che il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli fa il punto sui lavori in corso per la realizzazione della Ciclovia dell’Arno, durante un sopralluogo sul tratto in realizzazione nel territorio di Poppi.

Un’opera strategica che la Regione Toscana segue da anni con impegno e investimenti costanti, e che proprio in questi mesi d’estate sta vivendo un momento cruciale per il suo sviluppo nel cuore del Casentino.

“Il tratto in questione, nella zona di Ponte a Poppi, prosegue Ceccarelli rappresenta infatti un ulteriore tassello della Ciclovia dell’Arno, il grande progetto regionale che, una volta completato, collegherà le sorgenti dell’Arno sul Monte Falterona, nel comune di Stia, con Marina di Pisa, dove il fiume incontra il mare.”

Quando abbiamo pensato alla Ciclovia dell’Arno, circa dieci anni fa – ha ricordato Ceccarelli – abbiamo immaginato un percorso continuo che dalle Sorgenti arrivasse sino alla foce. Oggi, grazie all’impegno della Regione e delle amministrazioni locali, siamo vicini a completare un segmento fondamentale. Il lotto in corso a Poppi, portato avanti dall’Unione dei Comuni del Casentino, consentirà già nei prossimi mesi di pedalare da Stia fino ad Arezzo lungo un tracciato sicuro, attrezzato e immerso nella natura.

Nel tratto casentinese, la Regione Toscana ha investito circa 7 milioni di euro, contribuendo in modo determinante alla realizzazione dell’opera. Ma non si tratta solo di un tracciato, dichiara Vincenzo Ceccarelli, la Ciclovia è una vera e propria infrastruttura della mobilità sostenibile, pensata per valorizzare i territori attraversati, stimolare il turismo lento e creare una connessione tra paesaggi, borghi e aree naturali lungo tutto il corso dell’Arno.

Un’altra opera importante per il completamento della ciclovia, alla quale stiamo lavorando, è rappresentata dal nuovo ponte ciclopedonale che sarà installato per superare il torrente Sova. Questo collegamento sarà fondamentale per unire Poppi a Bibbiena, dove la ciclovia già esiste, e da lì proseguire verso Rassina e infine nel fondovalle del Casentino. Lì sarà realizzato un altro importante ponte ciclopedonale che consentirà il superamento dell’Arno dalla riva sinistra a quella destra, in località Calbenzano. Un sistema integrato e continuo che contribuirà anche alla mobilità quotidiana delle comunità locali».

Il progetto della Ciclovia dell’Arno è parte del Sistema integrato delle ciclovie toscane, inserito nel PRIIM (Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità) e riconosciuto a livello nazionale come una delle più importanti direttrici ciclabili italiane. In totale, sono previsti circa 360 chilometri di percorso, di cui oltre 290 km già definiti come tracciato principale e altri 70 km di collegamenti secondari, con un coinvolgimento di 57 comuni da Arezzo a Pisa.

«Ora è fondamentale che l’Unione dei Comuni e tutti gli enti attuatori completino i lavori con puntualità e qualità. Ma altrettanto importante sarà garantire una buona manutenzione. Un’infrastruttura di questa portata, infatti, deve essere tutelata e valorizzata nel tempo. Quando questo progetto è stato pensato, conclude il consigliere Ceccarelli, sembrava quasi un sogno. Ora lo stiamo vedendo prendere vita, giorno dopo giorno. E sarà una grande risorsa per il territorio, per il turismo e per la qualità della vita dei cittadini».