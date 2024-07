Studenti, il business delle stanze. Poche e con prezzi alle stelle: "Un far west, servono norme"

Per una stanza singola si possono pagare anche 700 euro, un posto in doppia non meno di 650 euro in una zona universitaria. Novoli il quartiere più caro, anche del centro storico. Sono le cifre con cui gli studenti e soprattutto i genitori stanno facendo i conti in queste settimane.

È iniziata ufficialmente la caccia al posto letto dei fuori sede che in città diventa sempre più difficile. A Firenze, infatti, c’è stato un aumento dei canoni del 12% rispetto al 2023. Un aumento che fa balzare il capoluogo toscano tra le città più care d’Italia, seconda subito dopo Milano. Per una camera singola si pagano mediamente 550/600 euro al mese. Mentre ci vogliono 390 euro per una stanza in condivisione. Nel capoluogo lombardo, invece, le singole hanno un affitto medio di 650 euro mensili, un letto in una doppia 500 euro a studente.

"I proprietari preferiscono affittare a turisti. O a volte hanno pretese assurde: come per esempio quella della settimana corta e quindi il sabato e la domenica tornatevene a casa propria. Un’assurdità" attacca Laura Grandi, segretaria generale uscente di Sunia Cgil Firenze. Che aggiunge: "Di fronte a questa situazione non ci sono agevolazioni né politiche pubbliche per aiutare gli studenti che sono lasciati troppo spesso in balia della speculazione immobiliare, di stanze troppo piccole e di contratti inadeguati alle loro esigenze".

A Firenze secondo la piattaforma Insideairbnb sono 10.180 gli appartamenti in affitto, 1.945 le stanze. Di questi 951 interi immobili e 320 camere a Campo di Marte. E ancora: 7.726 e 1.160 nel centro storico, 353 e 93 a Gavinana, 418 e 103 all’Isolotto e 732 e 269 a Rifredi. Quali sono le zone più care? Le Cure/Coverciano con 500 euro la singola e 300 euro la doppia, il centro storico ( 600 euro e 400 euro), San Jacopino (500 euro e 300 euro). La zona di Novoli è over budget con un’offerta scarsa e una media di 650 euro a posto letto. Dal report emerge anche che nella ricerca dell’alloggio gli studenti non privilegiano più la vicinanza alla facoltà (il 36%) ma un’adeguata presenza di mezzi pubblici (il 64%). In buona sostanza sono disposti a rinunciare alla vicinanza per una casa meno costosa ma ben collegata.

La scelta preferita resta la singola (60,4%), ma alla fine ci si sacrifica (nel 37% dei casi) a condividere la stanza, sempre per risparmiare. Viene meno anche l’esigenza di un arredamento moderno e curato dell’appartamento (41% dice di non essere interessato agli arredi), specie se si possono spuntare canoni più bassi facendo di necessità virtù. Nella ricerca di un posto letto accettabile, lo studente ritiene comunque indispensabile la presenza del wifi (98%) e della lavatrice /lavastoviglie (71%) . "È assolutamente necessario che il Governo torni a finanziare strutturalmente il diritto allo studio - conclude - perché ancora oggi migliaia e migliaia di studenti che ne hanno diritto non riescono ad accedere a un alloggio e sono costretti a rivolgersi al mercato privato con proprietari di case che sempre più affittano a turisti anziché a studenti".