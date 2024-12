Unicoop Firenze e Maggio Musicale ancora insieme per rendere la cultura più accessibile

Firenze, 3 dicembre 2024 – Si rinnova la collaborazione fra Unicoop Firenze e il teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con tante proposte per i soci Coop e nuove opportunità dedicate al pubblico di Under 30.

La storica collaborazione fra la cooperativa e una delle istituzioni musicali tra le più importanti e apprezzate d’Europa continua e raddoppia: per il 2025, alle proposte con sconti riservati in esclusiva ai soci Unicoop Firenze si somma un cartellone di appuntamenti gratuiti dedicati agli Under 30.

Le iniziative sono state presentate questa mattina, alla sede di Unicoop Firenze, alla presenza di Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze e Carlo Fuortes, sovrintendente della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino che hanno illustrato il calendario di appuntamenti in cartellone per tutto il 2025, sottolineando l’importanza di un progetto che rinnova l’impegno con cui da anni Unicoop Firenze sostiene il Teatro Maggio Musicale Fiorentino e lo arricchisce di nuove opportunità culturali rivolte ai soci della Cooperativa e al pubblico dei più giovani.

«Questa iniziativa rinnova la storica collaborazione con il teatro del Maggio Musicale e dà corpo alla nostra idea di cultura come bene comune alla portata di tutti e come risorsa accessibile con cui nutrire bene la mente. Le iniziative che, insieme, lanciamo per il 2025 sono un ulteriore passo in avanti rispetto al tema della promozione della cultura tra i nostri soci e il pubblico dei più giovani che, a prezzi agevolati, potranno accedere a uno degli scrigni più importanti della storia culturale del nostro territorio e del mondo. Alle tante convenzioni attive con teatri, cinema, mostre e luoghi di cultura in Toscana, aggiungiamo questo importante tassello che ci auguriamo possa essere per molti l’occasione di vivere un tempo di qualità, socialità e crescita culturale», ha dichiarato Daniela Mori.

«A Unicoop Firenze va tutta la mia gratitudine per il sostegno costante, concreto ed efficace che viene offerto al Maggio; Unicoop Firenze ha una presenza capillare sul territorio e porta noi, il Maggio, verso il pubblico e di conseguenza porta il pubblico da noi in teatro grazie alle convenzioni che abbiamo stipulato tra noi, ma soprattutto ci sostiene nel rapporto con i più giovani e coi giovanissimi: la Maggio Card, le prove aperte delle opere alle quali i ragazzi possono accedere gratuitamente, il ciclo “C’è Musica e Musica” dei concerti domenicali del mattino, sono solo alcune delle formule nelle quali Unicoop ci è a fianco senza contare il sostegno offerto come importante socio privato della nostra Fondazione», ha aggiunto Carlo Fuortes, sovrintendente della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino.

Soci in sala

Da febbraio a dicembre 2025, otto gli spettacoli in cartellone per i soci di Unicoop Firenze che potranno approfittare del 25% di sconto sui posti di platea e del 10% di sconto su tutti i posti extra platea, per un massimo di due biglietti per carta socio per ogni data. In aggiunta, per tutte le altre date della stagione lirico sinfonica, per i soci Coop è sempre garantito uno sconto del 10%. Oltre che alla biglietteria del teatro, i biglietti sono acquistabili presso il Box Office presente nei principali punti vendita di Unicoop Firenze. Un calendario che offre un pacchetto di spettacoli resi accessibili a tutte le tasche e che arricchisce le opportunità culturali offerte ai soci di Unicoop Firenze: nel 2023 l’impegno della cooperativa per una cultura accessibile e inclusiva si è tradotto in oltre 280 convezioni con sconti e vantaggi per i soci Unicoop Firenze con i vari soggetti culturali toscani, per un totale di 1 milione di euro di investimento. Oltre 900mila i soci – pari al 39% della popolazione toscana fra i 18 e i 70 anni - che hanno partecipato alle iniziative sostenute dalla cooperativa.

Le opportunità Under 30

Nuove opportunità anche per i giovani con il progetto Under 30 avviato da Unicoop Firenze dal 2023 per offrire ai giovani dai 18 ai 30 anni (da compiere) la possibilità di partecipare a mostre, spettacoli e concerti con biglietto scontato o gratuito. Nel 2025 il programma Under 30 - Accendi la cultura offre nove appuntamenti al teatro del Maggio Musicale Fiorentino con ingresso gratuito su prenotazione sulla piattaforma dedicata Under 30 per assistere alle prove generali delle grandi opere liriche.

Un’altra opportunità per i giovani è la Maggio Card Under 30 che, grazie alla collaborazione con Unicoop Firenze, è gratuita per chi la sottoscrive la prima volta o per chi ce l’ha scaduta da oltre un anno. Valida per un anno dall’acquisto, dà diritto biglietti a 15 euro per gli spettacoli delle stagioni del Maggio Musicale Fiorentino. Per averla è sufficiente richiederla alla biglietteria del Maggio Musicale. Nel 2024 la Maggio Card ha riscosso molto gradimento, con oltre 950 card sottoscritte.

Si amplia così l’impegno di Unicoop Firenze per facilitare l’accesso alla cultura dei più giovani attraverso il progetto Under 30 che, dal suo avvio, ha visto una grande adesione di pubblico: dal 2023 ad oggi, gli eventi Under 30 hanno registrato oltre 7.100 iscritti, per un totale di 130 spettacoli. Tra gli eventi più partecipati le prove aperte del teatro del Maggio Musicale, gli eventi organizzati con Palazzo Strozzi e l’Accademia della Crusca e il Lucca Comics.

Tra le iniziative del Maggio Musicale organizzate con il supporto di Unicoop Firenze, anche il progetto “C’è Musica e Musica” rivolto alle famiglie ma anche a tutti coloro che desiderano approfondire l’affascinante mondo dei suoni. Il titolo è un omaggio al grande compositore Luciano Berio e a un suo celebre programma televisivo dedicato alla divulgazione della musica. Nei concerti – tutti della durata di circa un’ora – vengono illustrati, attraverso programmi originali e accattivanti, gli strumenti dell’orchestra e le forme della musica. Il progetto ripartirà dagennaio 2025 con la nuova edizione “C’è musica & musica 2.0”.

Il calendario di appuntamenti

Il cartellone di otto appuntamenti con riduzione per i soci si apre con il Rigoletto di Giuseppe Verdi (20 febbraio), sul podio Stefano Ranzani e la regia di Davide Livermore. Il 14 marzo è la volta di Norma di Vincenzo Bellini, opera che manca a Firenze dal 1978, mentre il 23 aprile è in programma la messa in scena di Salome di Richard Strauss, diretta da Alexander Soddy. Si prosegue con Aida di Giuseppe Verdi (1° luglio), diretto da Zubin Mehta, Les pecheurs de perles di Georges Bizet (23 settembre) con la regia di Wim Wenders. Tra settembre e dicembre, ultimi tre appuntamenti con Macbeth di Giuseppe Verdi (17 ottobre) per la regia di Mario Martone, Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti (14 novembre) e La Boheme di Giacomo Puccini (30 dicembre) con la direzione, per la prima volta al Maggio, del giovane direttore dell’Ort Diego Ceretta e la regia di Bruno Ravella.

Questo il calendario delle prove generali riservate agli Under 30 che si svolgeranno nella Sala Grande del Teatro del Maggio, da gennaio a novembre 2025, sempre alle 15.30 tranne che per due date: 9 gennaio, alle 19.30 Romeo e Giulietta; 14 febbraio, Rigoletto; 6 marzo, Norma; 10 aprile, Salome; 23 maggio, Der Junge Lord; 16 giugno, alle 18, Aida; 14 settembre, Les pêcheurs de perles; 9 ottobre, Macbeth; 7 novembre, Lucrezia Borgia.

L’ingresso è con prenotazione obbligatoria dalla piattaforma eventi di Unicoop Firenze al linkcoopfi.info/under30 e il ritiro del biglietto potrà avvenire presso la biglietteria del teatro.

Per informazioni sulla Maggio Card 2025 https://www.maggiofiorentino.com/le-nostre-card