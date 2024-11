Per "Corri la Vita". Da Unicoop un dono da quasi 140mila euro

Un simbolo. La consegna di un dono a Corri la Vita, avvenuta ieri nella sede amministrativa di Unicoop Firenze da parte della cooperativa, e che rappresenta il contributo raccolto dalla vendita dei prodotti Bene.sì, insieme alla distribuzione delle magliette della manifestazione benefica che si è svolta lo scorso 29 settembre a Firenze. Protagoniste della consegna sono state Daniela Mori, presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop, e Eleonora Frescobaldi, presidente di Corri la Vita Onlus. Con le attività a sostegno della manifestazione, attive dal 22 agosto al giorno della corsa, infatti, l’impresa leader della grande distribuzione ha potuto devolvere 138.694 euro, che andranno a sostenere la lotta al tumore al seno, che è da sempre l’obiettivo dell’associazione. Un contributo che Coop offre fin dal 2013.

Un’edizione, quella del 2024, che ha visto traguardi record per Corri La Vita, che è riuscita a raccogliere ben 542mila euro, a cui si sommano gli oltre 380mila che derivano dalla distribuzione dalle magliette; fondi che andranno a sostenere la formazione di giovani specialisti, con dieci borse di studio per il personale medico e non medico, ma anche ad assicurare una maggiore qualità nelle sedi di SenoNetwork, la rete nazionale dei Centri di Senologi, che collabora con Corri la Vita.

"Siamo felici di poter dare il nostro contributo a un’iniziativa di grande successo, che tiene insieme salute, solidarietà e un’incredibile partecipazione di pubblico: la sosteniamo per stimolare l’attenzione alla salute e la promozione del benessere", ha detto Daniela Mori.

"Siamo entusiasti della collaborazione che abbiamo intrapreso con Unicoop. La cifra sarà destinata a progetti per le donne che combattono la loro battaglia contro il tumore al seno. Siamo commossi dall’affetto delle persone che, nei supermercati, ci hanno dimostrato che Corri La Vita è nel cuore di tutti", ha sottolineato Eleonora Frescobaldi.

l.otta.