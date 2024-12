Arezzo, 03 dicembre 2024 – Unicoop Firenze incontra Arezzo e le sue vallate. Ieri al via, alla Casa dell’Energia di via Leone Leoni, l'iniziativa “Dialoghi nei territori”, che si concluderà il 6 dicembre. Evento con la quale la cooperativa si apre all'ascolto delle comunità locali, con incontri tematici dedicati alle istituzioni, alle associazioni, alle imprese e ai soci attivi del territorio. Dopo le prime due tappe a Prato e Pisa, l'iniziativa è stata presentata alla presenza Daniela Mori, Presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze e Francesca Gatteschi, Direttrice soci Unicoop Firenze. Presenti all’inaugurazione anche i rappresentanti dei Comuni dell’area aretina e i presidenti delle sezioni soci Coop di Arezzo, San Giovanni Valdarno, Casentino, Montevarchi e Valtiberina coinvolte nell’iniziativa. All’evento hanno aderito 200 associazioni del territorio, per un totale di oltre 600 persone che parteciperanno alle diverse giornate in calendario. L'apertura dell'evento ha visto anche l'inaugurazione della mostra fotografica “Una storia di persone: l'origine di Unicoop Firenze a Arezzo”, allestita all'ingresso della Casa dell’Energia: l'allestimento, realizzato con documenti e immagini dell'Archivio storico di Unicoop Firenze, ripercorre la storia della cooperativa, con tutte le principali tappe dalla nascita ai suoi più recenti sviluppi nell'area aretina.

La mostra sarà visitabile fino venerdì prossimo, tutti i giorni dalle 14.30 alle 16.30. Al taglio del nastro e ai saluti istituzionali, è seguita poi la presentazione di due ricerche curate da Nomisma per Unicoop Firenze per fare luce sui numeri dell'economia, dal quadro internazionale e nazionale, a quello toscano e dell'area aretina e sul valore aggiunto delle attività di Unicoop Firenze in Toscana e ad Arezzo. L'indagine ha approfondito anche le nuove tendenze di consumo nel contesto di Arezzo, alla luce da un lato del carovita e della perdita del potere d'acquisto, dall’altro della rilevanza della sostenibilità del carrello in termini economici, ambientali e sociali e della provenienza toscana dei prodotti. In chiusura è stato presentato un focus sulle eccellenze tipiche del territorio aretino a cura di Sergio Soavi, responsabile filiere agricole Legacoop Toscana. Alla giornata di inaugurazione seguiranno quattro giornate di incontri tematici dedicati ai temi della cultura, del benessere, della solidarietà e dell'ambiente, in cui la cooperativa incontrerà le tante realtà del territorio, dal terzo settore, all'associazionismo, al mondo del volontariato: gli incontri vedranno dei focus mirati sui quattro temi, con dati e analisi a cura di Nomisma, e tavoli di lavoro finalizzati all'ascolto dei soggetti del territorio. Tra gli ospiti delle giornate, per il tema della cultura sarà presente Tomaso Montanari, storico dell'arte e Rettore dell'Università per gli stranieri di Siena, mentre nella giornata dedicata all'ambiente sarà presente Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale e Professore presso l'Università di Firenze. Dopo le tappe di Prato, Pisa e questa di Arezzo, l'iniziativa Dialoghi nei territori proseguirà nelle altre province dove è presente la cooperativa, con altri appuntamenti nel 2025.