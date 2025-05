La nuova sfida di Confartigianato Imprese. Una rete al fianco del mondo sportivo

AREZZOLa filiera dello sport trova casa in Confartigianato Imprese Arezzo che annuncia ufficialmente la costituzione di una nuova rappresentanza dedicata specificamente al settore sportivo, che comprenderà palestre, piscine, Associazioni Sportive Dilettantistiche, professionisti e collaboratori del comparto. Un’iniziativa che nasce dalla crescente necessità di tutelare e promuovere le realtà locali che operano in un ambito sempre più strategico per il benessere della comunità e per il tessuto sociale del nostro territorio. Gli obiettivi che la nuova rappresentanza di Confartigianato (nella foto la presentazione) si pone sono ambiziosi. In primo luogo una consulenza altamente specializzata per affrontare le questioni normative e burocratiche garantendo un supporto costante e mirato per gestire al meglio gli aspetti amministrativi, organizzativi e del marketing digitale. Inoltre, sarà posta grande attenzione alla formazione continua, con corsi e seminari dedicati, per assicurare standard elevati e sempre aggiornati.

Accanto a questo, saranno promosse iniziative mirate allo sviluppo delle competenze tecniche e gestionali finalizzate alla crescita e all’affermazione delle realtà sportive locali. Inoltre Confartigianato supporterà le aziende e le associazioni sportive anche nell’accesso a strumenti finanziari agevolati. Infine, grande spazio verrà dato alla creazione di reti e collaborazioni tra gli operatori del settore, incentivando lo scambio continuo di idee e buone pratiche per una crescita comune, sostenibile e integrata nel territorio. L’associazione si impegna inoltre a valorizzare e promuovere il settore con azioni specifiche in sinergia con i comparti della salute e del tempo libero.

