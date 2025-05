Alberghi pieni e piazze accese di notte. Camere e suite, tutto esaurito da giorni. Un triplo evento di gala in pieno centro

Ad Arezzo l’attesa per Oroarezzo 2025 è palpabile. Non solo per l’importanza dell’evento per il settore orafo – con un distretto che vale oltre 5,3 miliardi di export – ma anche per le ricadute economiche dirette sulla città, che si traducono in alberghi pieni, ristoranti affollati, attività commerciali in fermento. "Oroarezzo è l’evento singolo che genera il maggiore movimento economico in città", conferma Marcello Comanducci, direttore dell’Hotel Continentale. "Da noi si prenota con un anno di anticipo. Non solo clienti, ma anche organizzatori che bloccano stanze per ospiti e delegazioni. Siamo al completo da settimane.. È un segnale importante di quanto la manifestazione incida sul nostro settore". Una situazione simile si registra anche all’Hotel Minerva, come racconta il direttore Fabbrini: "Abbiamo il 95% di camere prenotate, in linea con gli anni passati". Che OroArezzo resti un evento importante, capace di trainare l’immagine della città e gli affari lo pensano anche i ristoratori. Da un breve sondaggio di Confcommercio emerge che le aspettative sono molto alte. E non poteva essere altrimenti, visto che la presenza dei buyer internazionali di OroArezzo ha portato un incremento di lavoro importante ai locali. Non solo a quelli del centro storico, ma anche a quelli fuori città. Ma mentre alcuni imprenditori si dicono preoccupati per una partecipazione più contenuta alla fiera, la speranza che non sia così per adesso vince su tutto.

Accanto alla manifestazione fieristica, cresce l’attesa per gli eventi collaterali. "L’inaugurazione è prevista per sabato – spiega Beppe Sugar, art director di OroArezzo – e sarà solo l’inizio di un weekend ricco di appuntamenti".

Sabato sera, in una Piazza Grande suggestiva, la Fraternita dei Laici ospiterà una serata speciale con musica dal vivo e cocktail per buyer ed espositori. Domenica sera, invece, i riflettori si sposteranno nella sede di Sugar per una serata esclusiva dedicata alla Premiere, la vetrina che celebra le eccellenze del design orafo. "Sarà un evento pensato per espositori, buyer e giuria – spiega Sugar – un momento a loro dedicato, nel nostro negozio aperto per l’occasione".

E proprio sulla partecipazione cittadina si concentra l’appello: "OroArezzo è di tutti, è un patrimonio che coinvolge l’intera comunità. Sarebbe bello unire di più le forze". A rendere l’esperienza più integrata con la città, Confcommercio ha organizzato eventi collaterali. Un seminario sul tema del gioiello ad Arezzo Fiere. Poi una visita guidata ai luoghi più caratteristici del centro storico insieme agli esperti di Confguide, offerta a circa 60 buyer nel pomeriggio di lunedì. A seguire, il tradizionale aperitivo, quest’anno in piazza San Francesco. L’impatto si estende anche al settore culturale, grazie alla soirée al Teatro Petrarca, che il 12 maggio vedrà in scena "Gianni Schicchi" di Puccini, con l’Orchestra della Toscana e il baritono aretino Mario Cassi.