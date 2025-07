Treni, consegnato il nuovo regionale alla Toscana: è il 70esimo

Firenze, 25 luglio 2025 – E’ stato consegnato oggi il 70esimo treno del Regionale di Trenitalia in Toscana. Una consegna che porta al 70% la fornitura dei treni di ultima generazione previsti dal contratto di servizio con la Regione Toscana, che contribuiscono al rinnovo della flotta dei treni metropolitani e regionali.

A presentare il nuovo treno nella stazione di Firenze Santa Maria Novella Maria Annunziata Giaconia (direttrice operations Regionale Trenitalia) ed Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, insieme a Stefano Baccelli, assessore regionale a Infrastrutture e Trasporti, e Andrea Giorgio, assessore Mobilità e Viabilità del Comune di Firenze.

Il nuovo treno consegnato alla Regione Toscana

Il nuovo treno elettrico è composto da sei carrozze a doppio piano, con oltre 700 posti a sedere, più spazio per i viaggiatori nelle sedute, area passeggini, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente a 220V per ricaricare tablet e smartphone.

Sul fronte della sicurezza, ci sono 50 videocamere a circuito chiuso. Il treno ha una certa attenzione anche all’ambiente con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti.

Entro il 2027 arriveranno ulteriori 16 treni di cui 5 treni elettrici a doppio piano, 3 treni ibridi a tripla alimentazione, 6 treni elettrici a 200 km/h e 2 locomotive, mentre gli ulteriori 14 sono previsti entro il 2030.

Il taglio del nastro

Per incentivare l’utilizzo del treno è stato attivato su tutte le linee della Toscana (ad eccezione delle linee Siena-Grosseto, Siena-Chiusi e Lucca-Pontremoli, che saranno attive da inizio agosto) il “Tap&Tap”, il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale. Questa tecnologia permette di acquistare il biglietto appoggiando la propria carta di pagamento contactless, lo smartphone o lo smartwatch direttamente alle validatrici in stazione, operazione da ripetere sia in partenza che in arrivo.