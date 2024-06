Ecco i primi sindaci eletti nella Valle del Serchio

Lucca, 10 giugno 2024 – A poco più di un’ora dallo spoglio della amministrative che hanno interessato anche 15 Comuni della Valle del Serchio, arrivano i primi risultati certi, naturalmente ascrivibili ai territori più piccoli e con un minor numero di seggi presenti.

Dati clamorosi, possiamo dirlo considerando i numeri usciti dalle urne, per quanto riguarda il comune di Vagli Sotto, dove l’ex sindaco e consigliere comunale nell’ultima amministrazione, Mario Puglia, appoggiato dalla lista “Insieme si può - Vagli C’é” conquista 7 seggi con il 89,7 dei voti, tre seggi, invece, per l’altra lista “Fiamma Tricolore” di Marco Tarelli, che si è fermato al 10,25%.

Riconferma per la sindaca uscente del comune di Careggine, Lucia Rossi, all’82% con 7 seggi conquistati, contro i 3 di Aberto Fabio Barsotti che segue con il risultato del 16,2%.

Molto alta anche la percentuale con la quale Nicola Poli si riconferma primo cittadino di Minucciano, l’89%, e si aggiudica 7 seggi, contro i tre seggi conquistati da Gerardo Buongiorno che ha ottenuto il 10.92 % dei voti.

Ancora sindaco di Molazzana è stato proclamato dai suoi cittadino Andrea Talani, con l’89% dei voti, contro il 10.65% ottenuto da Simone Simonini.

Più combattuta, invece, la riconferma di Michele Giannini a Fabbriche di Vergemoli, che si prepara per il suo terzo mandato con il 56,68% dei voti, contro il 43,32 ottenuto del suo diretto competitore Pietro Onesti, per un 7 a tre di seggi. Questi i primi esiti usciti dalle urne, mentre tardano ancora quelli di diversi Comuni dove lo spoglio è ancora in corso. Fiorella Corti