Nicola Poli confermato sindaco a Minucciano

Minucciano (Lucca), 10 giugno 2024 – Con 971 voti Nicola Poli si conferma sindaco di Minucciano. “Uniti per Minucciano, insieme per la Garfagnana” è la lista vincente che ha raccolto 971 voti su un totale di 1090, l’89% sul totale dei votanti che nel comune sono stati 1.168 su un totale di 1733 elettori. Secondo i dati del ministero le schede nulle sono 54, le bianche 24 e nessuna contestata. Sette i seggi conquistati dal sindaco Poli. La sfida era contro Gerardo Buongiorno con la lista “Insieme per Minucciano” che ha raccolto 119 voti per 3 seggi.