Vagli di Sotto, il neo eletto sindaco Mario Puglia condannato a 3 anni per truffa

Vagli di Sotto (Lucca), 14 giugno 2024 – Il giudice di Lucca Giuseppe Pezzuti ha condannato l’appena rieletto sindaco di Vagli di Sotto Mario Puglia a 3 anni di reclusione e 5 anni di interdizione ai pubblici uffici con l’accusa di truffa ai danni dello Statio per una vicenda relativa a una pensione d’invalidità percepita dal primo cittadino che secondo l’accusa non gli era dovuta.

Puglia è stato anche condannato a pagare 200 mila euro all'Inps e di 100 mila euro all'Inail. Il giudice ha accolto le richieste del pm Antonio Mariotti.

Sotto l’attenzione della procura erano finiti i certificati d’invalidità rilasciati a Puglia in seguito a tre infortuni sul lavoro quando l’attuale primo cittadino era guardiano della diga di Vagli, alla fine degli anni Ottanta. Per l’accusa quei documenti sarebbero stati manomessi. La difesa, con l'avvocato Marzaduri, aveva chiesto l'assoluzione per mancanza di prove.

Mario Puglia al voto del fine settimana scorso è stato eletto sindaco di Vagli di Sotto con l'89,75% dei consensi