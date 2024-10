“Su Antraccoli ho scritto al sottosegretario“

Lucca, 14 ottobre 2024 – "Ho scritto al nostro sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni per rappresentargli dettagliatamente l’inadeguatezza e la pericolosità del progetto della Misericordia che vorrebbe portare 40 migranti in quella piccola corte ad Antraccoli": il caso del CAS che Misericordia e Prefettura vorrebbero aprire a Antraccoli arriva a Roma per merito del consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini.

"Ho informato i nostri parlamentari eletti sul territorio – aggiunge Baldini – a cominciare da Susanna Ceccardi che è già intervenuta sulla vicenda, mettendomi a disposizione per recarmi al Viminale insieme a loro. I migranti ad Antraccoli non li vuole nessuno - residenti, cittadini, sindaco, amministrazione comunale, rappresentanti eletti del territorio – perché quell’immobile, per le sue caratteristiche e per come è collocato nella corte, determinerebbe una situazione di convivenza estremamente critica".