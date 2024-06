Amministrative a Villa Basilica, Giordano Ballini eletto sindaco al fotofinish

Villa Basilica (Lucca), 10 giugno 2024 – Giordano Ballini è (di nuovo) sindaco di Villa Basilica. Dieci sono i voti che lo dividono dallo sfidante Andrea Pelosi che si è presentato con la lista civica “Obiettivo comune”. Il primo cittadino, rappresentante della lista “ Proposta per il comune di Villa Basilica”, ha vinto con 357 voti, mentre Pelosi si attesta su 347. La terza in lizza è Camilla Corti con la sua “Futura lista civica” che ha raggiunto quota 285 preferenze assicurandosi 1 seggio. Ballini di seggi ne ha 7 mentre Pelosi 2.

Gli elettori sono 1706 ma in 1014 si sono recati alle urne per questa tornata elettorale che, secondo i risultati pubblicati dal ministero, evidenzia per il comune di Villa Basilica 21 schede nulle e 4 bianche.