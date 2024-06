Ecco tutti i sindaci eletti nella Media Valle del Serchio e in Garfagnana

Valle del Serchio (Lucca), 10 giugno 2024 – Tolta l’eccezione del comune di Vagli Sotto, dove comunque la candidatura di Mario Puglia ha rappresentato una continuità politica con la precedente amministrazione del quale era stato prima vicesindaco e poi consigliere, la totalità dei comuni della Valle del Serchio ha riconfermato, tra battaglie più combattute e altre conclamate dalla prima ora, tutti i primi cittadini uscenti. Questo il quadro ufficiale:

Mario Puglia, appoggiato dalla lista “Insieme si può - Vagli C’é” conquista l’89,7 dei voti, contro l’altra lista “Fiamma Tricolore” di Marco Tarelli, che si è fermata al 10,25%, vince il tutte le sezioni comunali il sindaco riconfermato per il suo terzo mandato nel comune di Pescaglia Andrea Bonfanti, con la lista “Progetto Pescaglia, che batte la lista di Pietro Tosi, “Prima Pescaglia” con un 62,82 % contro il 37,18. A Barga, poi, si riconferma sindaca Caterina Campani con la sua lista “Viviamo Barga”, che batte Lucia Morelli con “Fare Barga” e “Progetto Comune” di Francesco Feniello, A Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti vola al suo terzo mandato da sindaco, battendo con la sua lista “Ancora Insieme Missione Domani” le altre due liste in corsa in appoggio a Indro Marchi e Cipriano Paolinelli, con il 61,03%. La lista “Gallicano C’è” per David Saisi sindaco di Gallicano, vince con il 61,27% dei voti e lancia il suo candidato al terzo mandato, battendo la lista di Luca Pedreschi ferma al 26,04% e di Gaia Pinocci al 12,58%. Con l’80,52% dei voti, Andrea Tagliasacchi torna a guidare il comune di Castelnuovo di Garfagnana dopo avere battuto Elena Picchetti che ha ottenuto il 19,48 dei voti. Riconferma anche per la sindaca uscente del comune di Careggine, Lucia Rossi, all’82% contro Alberto Fabio Barsotti che segue al 16,2%. Molto alta anche la percentuale con la quale Nicola Poli si riconferma primo cittadino di Minucciano, l’89%, contro Gerardo Buongiorno che ha ottenuto il 10.92 % dei voti. Ancora sindaco di Molazzana è stato proclamato dai suoi cittadino Andrea Talani, con l’89% dei voti, contro il 10.65% ottenuto da Simone Simonini. Michele Giannini a Fabbriche di Vergemoli, si prepara per il suo terzo mandato dopo la vittoria con il 56,68% dei voti, contro il 43,32 ottenuto del suo diretto competitore Pietro Onesti,

Nel comune di Camporgiano si riconferma sindaco per il suo quarto mandato consecutivo Francesco Pifferi Guarparini con il 72. 47 dei voti, contro il 27,53% ottenuto dalla lista di Elio "Moreno" Satti Bravi.

A Castiglione di Garfagnana si riconferma il sindaco uscente Daniele Gaspari con il 51,08 delle preferenza appoggiato dalla lista "Progetto Cambiamento andiamo avanti insieme”, contro il 48,92 di “Castiglione nel cuore” per Francesco Giuntini sindaco. A Fosciandora, confermato sindaco per il suo quarto mandato Moreno Lunardi che ha prevalso con il 63,14 della sua lista "Uniti per Fosciandora”, contro il 36,86 ottenuto da Simone Castelli.

A San Romano in Garfagnana ancora una nuova riconferma di Raffaella Mariani che con 64,79 % delle preferenze, lascia al 35,21 il suo competitore Valerio Mattei. Infine, a Villa Collemandina, Francesco Pioli si riconferma sindaco conquistando i dieci seggi a disposizione con la sua lista, l’unica in lizza, “Tradizione e Futuro.