San Romano in Garfagnana (Lucca), 10 giugno 2024 – Raffaella Mariani (“Uniti per San Romano in Garfagnana”) è stata eletta per la seconda volta sindaca di San Romano in Garfagnana con il 64,79% e 609 voti. Il suo sfidante, Valerio Mattei (“San Romano in Garfagnana. Comune aperto”) ha ottenuto il 35,21% e 331 voti.