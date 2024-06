Gallicano (Lucca), 10 giugno 2024 – Con il 61,37% dei voti, David Saisi (“Gallicano c’è”) viene eletto per la terza volta sindaco di Gallicano, in provincia di Lucca. Saisi ha ottenuto 1395 voti. Due gli sfidanti in lizza: Luca Pedreschi (“Viviamo Gallicano”) ha ottenuto il 26,04%, mentre Gaia Pinocci (“Dai voce a Gallicano”) si è fermata al 12,58%.