Fabbriche di Vergemoli (Lucca), 10 giugno 2024 – Terzo mandato per il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini (oltre a quelli come sindaco di Vergemoli, prima della fusione): il candidato di “Insieme” ottiene il 56,68% (280 voti). Lo sfidante, Pietro Onesti di “Il Comune per tutti” ottiene il 43,32% con 214 voti.