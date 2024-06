Fosciandora (Lucca), 10 giugno 2024 – Moreno Lunardi si conferma sindaco di Fosciandora per la quarta volta. Con la lista “Uniti per Fosciandora” Lunardi ha preso 245 voti (63,14%). Lo sfidante Simone Castelli, con la lista “Alternativa e costituzione per Fosciandora”, si attesta sulle 143 preferenze (36,8%). Su 566 aventi diritto sono stati 393 a votare e dallo scrutinio sono risultate 4 schede bianche e 1 nulla.