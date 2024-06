Villa Collemandina (Lucca), 10 giugno 2024 – Superati i parametri indicati per la presentazione di un’unica lista a Villa Collemandina, Francesco Pioli si riconferma sindaco conquistando i dieci seggi a disposizione. Su 998 elettori si sono recati alle urne in 714. Le scehde nulle sono state 46 mentre le bianche 38. Il totale dei voti per Pioli è di 630 per dieci seggi.