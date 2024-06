Signa, sospesa l'elezione del sindaco. Schede elettorali inviate a Roma per il riconteggio

Signa, 11 giugno 2024 - Elezioni sospese, a Signa, dopo una notte tesissima, con tanto di contestazioni negli uffici comunali. Dopo polemiche e discussioni sulla validità di alcuni voti (pare siano circa 230 le schede nulle) e con un testa a testa sul filo del rasoio (sarebbero 16 i voti mancanti per la vittoria al primo turno del sindaco uscente del centrosinistra Giampiero Fossi, secondo fonti Pd) si è deciso il riconteggio delle sezioni 8 e 10. Ma anche il secondo scrutinio non è andato bene, con polemiche e tensioni che si sono concluse con un’irruzione in Comune dei simpatizzanti di Monia Catalano (civica), manager di 48 anni, sostenuta da “Fratelli di Signa” (Fdi), “Prima Signa” (Lega), “Signa al centro” (Iv), “Uniti per Signa”, “A Sinistra per Signa”, “Signa nel cuore”. I supporters di Catalano, esasperati dall’attesa infinita, hanno contestato il lavoro dei dipendenti comunali e degli scrutatori, tanto che in municipio sono arrivati i carabinieri.

Alla fine, vista l’impossibilità di arrivare a una conclusione condivisa, le elezioni sono state sospese: le schede delle due sezioni contestate verranno inviate in tribunale, a Roma, per il riconteggio. Al momento (senza le due sezioni contestate) resta in testa Giampiero Fossi (Pd), professore in pensione, classe 1957, sindaco uscente, col 49,5% rispetto al 40,2 di Catalano.

Fuori dall’eventuale partita del ballottaggio gli altri due aspiranti primi cittadini: Vincenzo De Franco, ex consigliere di Fratelli d’Italia, uscito da Fdi a seguito della convergenza del partito su Catalano, in corsa con la civica “Signa Libera”, è arrivato al 6,58%; Francesco Draghi, col Prc si è fermato al 3,61%.