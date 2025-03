Sciopero mezzi pubblici di venerdì 21 marzo, chi si ferma in Toscana

Firenze, 20 marzo 2025 - Disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici. Venerdì 21 marzo è stato proclamato per l’intera giornata uno sciopero nazionale degli autoferrotranvieri, che coinvolgerà in Toscana sia il servizio di Autolinee che la tramvia di Firenze, gestita da Gest. L'agitazione è stata indetta dalle sigle sindacali di base Cobas lavoro privato, AdlL Cobas, Sgb Sindacato generale di base e Cub Trasporti.

Lo sciopero è stato proclamato per chiedere un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di retribuzione, una diminuzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, oltre a maggiori tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per gli utenti. Inoltre, i sindacati chiedono il blocco delle privatizzazioni e delle gare d'appalto per il trasporto pubblico locale.

Autolinee Toscane: bus a rischio

Per quanto riguarda il servizio autobus gestito da Autolinee Toscane, potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni delle corse sia nel servizio urbano che extraurbano in tutta la regione. Saranno garantite due fasce di servizio: dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29.

Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, comprese le biglietterie, con possibili disagi anche per l'acquisto dei biglietti. Nell'ultimo sciopero analogo del 20 settembre 2024, l'adesione, ricorda l’azienda, è stata di poco superiore al 27%.

Per ulteriori informazioni gli utenti possono consultare il sito www.at-bus.it, l'app At Bus o chiamare il numero verde 800-142424 (attivo tutti i giorni dalle 6 alle 24). Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili anche sui canali social di Autolinee Toscane.

Gest: sciopero della tramvia con doppia agitazione

Anche la tramvia di Firenze sarà interessata dallo sciopero, con possibili ritardi e soppressioni di corse. Oltre all'agitazione nazionale, è stato proclamato anche uno sciopero aziendale per rivendicare il riconoscimento di indennità di turno e festivi, condizioni per il personale inidoneo e il premio di produzione.

Le fasce di garanzia saranno le seguenti: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20. Durante l'ultimo sciopero di 24 ore, l'adesione del personale, ricorda Gest, è stata del 53%. L’azienda invita a consultare i pannelli elettronici alle fermate, il sito www.gestramvia.it e i canali social di Gest peraggiornamenti in tempo reale.