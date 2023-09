Sciopero dei mezzi pubblici, lunedì 18 settembre bus e tram a rischio

Firenze, 13 settembre 2023 – Stipendi troppo bassi, anche nel trasporto locale su gomma. Per questo lunedì 18 settembre 2023 i sindacati di base hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che interesserà anche la Toscana, in particolare i mezzi pubblici di Autolinee Toscane e Gest. Le organizzazioni sindacali Cobas lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb Sindacato generale di base e Cub Trasporti hanno proclamato lo sciopero per chiedere per i lavoratori del settore un “aumento salariale di 300 euro mensili”, la “riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, “adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”. Ecco le fasce orarie in cui i servizi sono garantiti.

Autolinee Toscane

“Nella giornata di lunedì 18 settembre - fa sapere l'azienda - i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano”.

Il servizio sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro. La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 h del 12 luglio 2022, a cui aderì Cobas, ricorda Autolinee, fu del 18,49%. Per informazioni i passeggeri possono consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800-142424, attivo dal lunedì alla domenica dalle 6 a mezzanotte. In alternativa, è possibile fare riferimento ai canali social Twitter: (@AT_Informa) e Facebook di Autolinee Toscane.

Gest

Per la tramvia di Firenze il servizio nella giornata di lunedì 18 settembre sarà garantito nelle fasce orarie 6.30-9.30 e 17.00-20.00. Al di fuori di queste fasce potrebbero verificarsi dei disservizi, ritardi o cancellazioni di corse. Per informazioni Gest invita i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it oppure a consultare i canali social Twitter, Telegram o Facebook.