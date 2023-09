Prato, suona la campanella. Bus alla prova studenti con ingressi scaglionati

Prato, 12 settembre 2023 – Venerdì suonerà la prima campanella e come ogni anno ci sarà da fare il conto con il traffico e il trasporto pubblico. Autolinee Toscane è in contatto con la Provincia per la gestione delle corse: al momento è stato deciso di ricominciare ricalcando il piano trasporti del 2022.

In base alle esigenze la società, di comune accordo con la Provincia, è pronta a modificare linee e orari: sono circa 15.000 i potenziali studenti pendolari ogni mattina. Le prime settimane saranno comunque di rodaggio anche perché le scuole adotteranno almeno fino alla fine del mese l’orario provvisorio. Al Marconi, ad esempio, ci saranno orari scaglionati: il biennio sarà in classe dalle 8 alle 12 e il triennio dalle 9 alle 13.

Tra l’altro la scuola di via Galcianese non ha più a disposizione uno dei parcheggi davanti l’istituto a causa del cantiere per l’ampliamento del Marconcino. Entreranno invece alle 8 gli alunni del Gramsci–Keynes nel polo di via Reggiana.

Visto che dieci classi del Dagomari quest’anno debutteranno all’ex Stella d’Italia ci sarà poi da prevedere un potenziamento dei collegamenti anche con il centro.

Nella zona sud-ovest il servizio cerca di favorire l’ingresso degli studenti fra le 8.30 e le 9. La corsa in partenza alle 8 farà Le Fontanelle, Iolo Longobarda, Tobbiana, Vergaio via Tobbianese e via Reggiana, poi scuole via Reggiana, via del Purgatorio, via Zarini, Buzzi e stazione.

Per uniformare il servizio negli orari di uscita delle scuole, la corsa delle 14.10 passerà da: via Rimini scuole via Dossetti, piazza Ciardi, piazza Mercatale e Stazione centrale.

Da capire anche gli effetti che il caro biglietti avrà sull’utilizzo del servizio. Al momento Autolinee non ha un termine di paragone: ad incidere positivamente potrebbe essere il bonus trasporto del ministero che può in parte mitigare la stangata. Le cifre non sono di poco conto: 20 centesimi di aumento sui biglietti urbani ed extraurbani, 10 euro di rincaro sull’abbonamento trimestrale solo per Prato città, balzello di 32 euro per l’annuale e stangata di 58 euro per tutti coloro che fanno l’abbonamento extraurbano annuale con una percorrenza fra i 20 e i 30 chilometri (ad esempio la tratta Vernio-Prato).