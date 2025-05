Strage dell’Heysel, quarant’anni fa la tragedia. Le vittime toscane, chi erano

Firenze, 29 maggio 2025 – Quarant’anni fa, la tragedia, il lutto e il dolore. Era il 29 maggio 1985. La strage dell’Heysel viene ricordata oggi anche in Toscana. Il ricordo è ancora oggi impresso. Fu uno dei momenti più bui per il calcio italiano. Trentanove tifosi morirono. Trentadue erano italiani. Tra loro anche molti toscani. Erano lì per la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Una festa dello sport, un momento importante per il calcio europeo che si trasformò in lutto e tragedia.