Arezzo, 22 maggio 2025 – Castiglion Fiorentino ricorda l’Heysel: Sergio Brio ospite della presentazione del libro su Giusy Conti

In occasione del 40° anniversario della tragedia dell’Heysel, il Comune di Castiglion Fiorentino, all’interno del ricco cartellone del Maggio Castiglionese, ospiterà un evento di grande valore emotivo e culturale. Venerdì 30 maggio, alle ore 18.00, presso la Chiesa di Sant’Angelo al Cassero, si terrà la presentazione del libro “La ragazza dai pantaloni verdi. Giusy, la Juve, l’Heysel” (Effigi, 2025), scritto dal giornalista Luca Serafini.

Il volume è un intenso romanzo-verità dedicato a Giusy Conti, giovane vittima aretina della strage avvenuta il 29 maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles, dove persero la vita 39 tifosi prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool.

Ospite d’eccezione della serata sarà Sergio Brio, ex calciatore della Juventus, presente in campo durante quella tragica partita. Brio, che attualmente ricopre il ruolo di Fan Ambassador della Juventus – colui che è deputato a tenere i contatti tra società, tifosi affiliati e fan club - interverrà in rappresentanza del club bianconero, portando la sua testimonianza diretta e il suo ricordo.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Luigi Alberti e introdotto dai saluti istituzionali del Sindaco Mario Agnelli e dell’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi.