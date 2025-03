"La ragazza dai pantaloni verdi": Giusy Conti e la strage dell’Heysel

Si svolgerà oggi pomeriggio balle ore 17 all’auditorium comunale Ducci di via Cesalpino ad Arezzo, la presentazione del libro dal titolo "La ragazza dai pantaloni verdi", del giornalista del Corriere di Arezzo Luca Serafini. Il libro ripercorre la storia di Giuseppina Conti, detta Giusy, giovane tifosa della Juventus vittima della tragedia dell’Heysel nel 1985. Serafini racconta la vita della diciassettenne, i suoi sogni e la sua tragica scomparsa, in un commovente omaggio alla sua memoria. Organizzato con il patrocinio del Comune di Arezzo, l’evento di questo pomeriggio, offrirà un’occasione unica per ricordare quella che fu la tragedia dell’Heysel e per riflettere sull’importanza della memoria e del rispetto in tutto il mondo dello sport.

Il libro di Luca Serafini, ricostruisce la storia di Giusy Conti, morta a soli 17 anni mentre si trovava appunto a Bruxelles, la ragazina è stata una delle 39 vittime della tragedie dello stadio Heysel prima della finale della Coppa dei Campioni del 29 maggio 1985 tra Juventus e Liverpool vinta dai bianconeri. Giusy era una ragazza di Rigutino e frequentava il liceo classico Petrarca ad Arezzo.

Il volume di Luca Serafini, scava nella vita di questa giovanissima degli anni ‘80, cercando di restituire - attraverso la forma di un romanzo-verità - l’immagine il più fedele possibile, di una diciassettenne aretina, che era innamorata dello sport e della vita. Le sue amicizie, la scuola, le passioni, e le speranze dellla ragazza in un libro.

Il volume è edito da Effigi ed è arricchito dai contributi di Marco Tardelli, Francesco Moser, Nelson Piquet e Andrea Lorentini, figlio di Roberto, altra vittima aretina della tragedia dell’Heysel.