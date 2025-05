Qualità della vita 2025 per età, dove si vive meglio in Toscana

Firenze, 26 maggio 2025 – Siena è la seconda città d’Italia in cui si vive meglio da bambini. Firenze è quinta. I dati arrivano dall’edizione 2025 degli indici generazionali del Sole 24 Ore, presentata al Festival dell’Economia di Trento, che ogni anno misura quanto i territori italiani siano in grado di rispondere ai bisogni specifici di tre fasce fragili e strategiche: bambini, giovani e anziani. E se in Toscana i più piccoli sembrano trovare spazi, servizi e qualità della vita adatti alla loro crescita, il quadro cambia radicalmente per le altre generazioni: giovani e anziani non trovano nella regione lo stesso livello di benessere.

