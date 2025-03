Gli aiuti per le famiglie: scuola, affitti, lavoro e figli. Ecco le scadenze per i bonus

Firenze, 10 marzo 2025 - L’Isee è ormai un requisito indispensabile per accedere a molte agevolazioni e bonus fiscali. Per questo è fondamentale aggiornarlo al 2025: entro il 28 febbraio scorso, le famiglie con figli a carico hanno dovuto presentare la Dsu-Dichiarazione Sostitutiva Unica (necessaria per calcolare l’Isee) e ottenere l’assegno unico universale adeguato all’inflazione e alla propria situazione economica. Ma questo non è lunico beneficio per cui è richiesto l’Isee. Tra i principali aiuti attivi nel 2025 c’è il bonus affitto, che consente alle famiglie in difficoltà economica di ottenere contributi per ridurre il costo della locazione.

Gli studenti universitari fuori sede possono accedere ad un contributo massimo di 279,21 euro se il loro nucleo familiare ha un Isee non superiore a 20mila euro. La manovra 2025 ha inoltre introdotto un bonus affitto esente da imposizione fiscale per i lavoratori neoassunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno, purché abbiano trasferito la residenza di almeno 100 chilometri per motivi di lavoro e abbiano percepito un reddito inferiore a 35mila euro nel 2024. Anche Regioni e Comuni prevedono contributi per il pagamento degli affitti ai cittadini in difficoltà economica.

Per il 2025 resta attivo il Fondo di garanzia per la prima casa: offre una garanzia statale fino all’80% del valore di acquisto per nuclei familiari con un Isee inferiore a 40mila euro. Il finanziamento massimo coperto dal Fondo è di 250mila euro. Possono accedere al Fondo solo giovani coppie con almeno due anni di convivenza e con uno dei due componenti sotto i 35 anni, nuclei monogenitoriali con figli minori, giovani sotto i 36 anni, famiglie con tre o più figli minori e conduttori di alloggi popolari. Il beneficio è stato prorogato fino al 31 dicembre 2027. Per le famiglie con bambini fino a tre anni che frequentano un asilo nido pubblico o privato autorizzato è previsto il bonus asilo nido.

L’importo varia in base all’Isee: 3mila euro per chi ha un indicatore fino a 25mila euro, 2.500 euro per Isee tra 25.001 e 40mila euro e 1.500 euro per chi supera questa soglia. Chi presenta la domanda senza allegare la dichiarazione Isee riceverà l’importo minimo di 1.500 euro. In Toscana la Regione ha attivato una misura per ridurre le rette degli asili comunali e privati accreditati per le famiglie con Isee fino a 35mila euro. Il contributo regionale, valido da settembre 2024 a luglio 2025, copre l’importo eccedente il bonus Inps fino ad un massimo di 800 euro mensili. Per i giovani è confermata la Carta Cultura Giovani 2025, che mette a disposizione 500 euro per l’acquisto di beni e servizi culturali. Destinata ai nati nel 2006 con un Isee inferiore a 35mila euro, la Carta può essere utilizzata per libri, biglietti per eventi culturali, corsi di formazione, abbonamenti a quotidiani, musica e audiovisivi. Domande entro il 30 giugno.