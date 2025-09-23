Livorno, il presidio contro Israele al porto continua: “Quella nave non deve approdare”

Livorno, 23 settembre 2025 – Dopo le manifestazioni su larga scala in molte città della Toscana nella giornata di luned 22 settembre, al porto di Livorno continua il presidio contro Israele e per la Palestina iniziato all’alba dello stesso lunedì.

Anche nella giornata di martedì l’Unione sindacale di base, che ha animato le proteste nello scalo, è rimasta con diversi dimostranti in porto. L’obbiettivo è uno: impedire l’attracco della Slnc Severn, una nave proveniente dall’Egitto che dovrebbe scaricare una serie di materiali da destinare alla base militare statunitense di Camp Darby, l’estesa area che si trova tra Pisa e Livorno.

Le manifestazioni che si sono svolte nella giornata di lunedì al porto di Livorno (Foto Novi)

Centinaia di persone anche nella giornata di martedì sono rimaste al porto. Non però nell'area doganale al varco “Valessini”, che era stato simbolicamente bloccato lunedì. Trattando con prefettura e Comune, i manifestanti si sono spostati poco più in là, nei pressi del varco ma fuori dall’area delle operazioni del porto. L’Unione sindacale di base è decisa a non sciogliere il presidio finché non verrà assicurato che la nave non sbarcherà.

La situazione è in divenire. Una giornata dunque, quella di martedì, in cui Livorno rimane la piazza principale della protesta, dopo che lunedì in migliaia erano scesi in piazza a Livorno, a Firenze e Calenzano, a Marina di Carrara e in diverse altre piazze. Una mobilitazione che si è svolta pacificamente, senza incidenti, ma con il blocco della Firenze Pisa Livorno all’altezza di Pisa Aeroporto.

"A noi le promesse non bastano – dice il Gruppo autonomo portuali Livorno sul suo profilo Instagram – Si dice che la nave non trasporti forniture militari. Finché però non ci verrà data la certezza di questo non ci muoveremo da qui. Ringraziamo tutto il mondo dell’associazionismo che ci supporta in questo presidio e che ha permesso di rimanere tutti insieme in questi giorni di lotta. La nave non deve dirigersi nel porto di Livorno e in nessun altro porto”.