“Palestina libera”. In migliaia alla manifestazione a Calenzano, paralizzato il casello dell’autostrada

Firenze, 22 settembre 2025 – “Blocchiamo tutto” e “Palestina libera”. Al grido di questi slogan è partita la manifestazione fiorentina dei sindacati di base in occasione dello sciopero generale per Gaza. In migliaia si sono ritrovati alla rotonda davanti all'uscita autostradale di Calenzano della A1, bloccando da circa un'ora il traffico circostante e 'paralizzando' l'accesso e l'uscita al casello autostradale, con forti ripercussioni sul traffico. In testa al corteo i giovani palestinesi. A sfilare sindacati di base, studenti, docenti, associazioni e movimenti e anche tanti semplici cittadini.

Una grande bandiera palestinese è stata affissa sulla "Ruota del tempo" dell'artista israeliano Dani Karavan, grande opera che campeggia sulla rotonda davanti all'uscita della A1. Il corteo si dirigerà in direzione di Campi Bisenzio e Capalle, dove uno degli obiettivi è sfilare davanti alla sede della Leonardo, ma anche la Ex Gkn nei pressi del centro commerciale I Gigli, per poi concludersi all'interno del parcheggio antistante la piscina comunale di Calenzano.

"La mobilitazione proseguirà in tante città - ha detto Dario Furnari della Usb - nel pomeriggio a Firenze saremo all'università, dove ci sarà una passeggiata rumorosa e poi ci sarà un'assemblea in università. Il 24 saremo a Livorno per bloccare di nuovo il porto perché arriverà una nave statunitense che ha trasportato armi in Israele. Al porto di Livorno ci dicono che già è stato bloccato alle 6 di questa mattina un varco". Da Furnari critiche alla Cgil, che il 19 settembre ha organizzato "uno sciopero generale che non ha funzionato perché nessuno ha potuto scioperare".