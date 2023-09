Trovato morto l’ex marito della donna uccisa a Castelfiorentino, “Si è tolto la vita”

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 30 settembre 2023 – E’ stato trovato morto intorno alle sei di sabato 30 settembre Alfred Vefa, 44 anni, l’uomo che era ricercato in tutta la Toscana per la morte della ex moglie, Klodiana Vefa, 35 anni, uccisa a colpi di pistola al culmine di una lite a Castelfiorentino.

In duemila alla fiaccolata in ricordo della donna

In un primo tempo, intorno alle quattro, un cittadino di una zona remota di San Casciano Val di Pesa aveva segnalato un’auto sospetta parcheggiata ai carabinieri. I militari hanno quindi effettuato delle ricerche intorno al mezzo, trovando poi il corpo dell’uomo. “Che verosimilmente si è sparato con la stessa pistola usata per uccidere la moglie”, riferiscono i carabinieri.

Un carabiniere ispeziona la Golf di Alfred Vefa (nel riquadro l'uomo)

Alfred Vefa, subito dopo l’omicidio, era fuggito con la sua Golf grigia. Posti di blocco erano stati istitutiti dalle forze dell’ordine in tutto l’Empolese Valdelsa e il resto della provincia di Firenze. Ricerche a tappeto nelle quali era stato utilizzato anche l’elicottero.

Quella del suicidio era una delle ipotesi. Con sé non aveva soldi, aveva lasciato il portafoglio a casa e gli investigatori supponevano che non si fosse allontanato troppo. L’auto è stata lasciata da Alfred Vefa vicino a un insediamento industriale.

Nella sua fuga è arrivato fino a San Casciano Val di Pesa. Una volta sceso dall’auto ha percorso un tratto di strada e poi si sarebbe rivolto contro la stessa arma con cui ha ucciso la moglie. Il corpo dell’uomo è stato trovato ai piedi della salita che da San Casciano Val di Pesa porta a San Pancrazio, frazione del comune.

Alfred Vefa era un muratore. Lavorava nell’edilizia. Con l’ex moglie Klodiana, da cui si era separato da tempo ma con cui comunque continuava a convivere nella stessa casa, aveva due figli, un maschio di 17 anni e una femmina di 14.