Klodiana uccisa a Castelfiorentino, in 2mila alla fiaccolata in centro. La sorella: “Chiedo giustizia”

Castelfiorentino (Firenze), 29 settembre 2023 – C'è una comunità intera stretta intorno alla panchina rossa di Castelfiorentino. Duemila persone per un abbraccio che possa in qualche modo confortare i familiari di Klodiana. I figli aprono il corteo, dietro di loro il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, il senatore Dario Parrini e il sindaco Alessio Falorni Falorni. In un silenzio religioso, con le fiaccole in mano, partono da quella panchina rossa ora tappezzata di foto: c'è Klodiana sorridente, frasi e dediche per lei. La città è bloccata.

Così la comunità di Castelfiorentino vuole ricordare la donna di 36 anni uccisa dal marito ieri sera davanti alla sua abitazione di via Galvani. Un delitto che ha strappato alla comunità valdelsana una donna e madre di due figli alla quale tutti volevano bene. Un femminicidio che ha sconvolto un paese. Il marito è ancora in fuga.

"Spero sia l'ultima di questa scia di violenza. Rispetto per tutte le donne. Continua a volare” ed ancora “Insegna ai nostri figli a rispettare la volontà delle donne”. Sono solo due dei tanti messaggi che sono affissi sulla panchina rossa in piazza Gramsci. Presente anche la sorella: “Chiedo giustizia fino all’ultimo”. La zia, insieme ai nipoti, è in lacrime con tutta la comunità di Castelfiorentino.