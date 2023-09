Castelfiorentino, uccisa in strada: si cerca il marito. Chi è Alfred Vefa

Castelfiorentino, 29 settembre 2023 – I posti di blocco per fermare l’assassino di Klodiana Vefa sono stati istituiti poco dopo l’omicidio dai carabinieri.

Una “rete” per cercare di bloccare chi ha sparato, uccidendo la 35enne di origini albanese che stava tornando a casa dal lavoro a Castelfiorentino. Colpi di pistola dopo una lite.

Klodiana Vefa, Alfred Vefa e il luogo dell'omicidio (Tommaso Gasperini / Fotocronache Germogli)

Viene cercato insistentemente il marito della donna, Alfred Vefa, 44 anni. Ma al momento non c’è nessuna traccia. Anche lui di origini albanesi, si era ormai stabilito da molto tempo in Toscana. L’uomo è irreperibile dal momento dell’omicidio. Alfred Vefa lavora nell’edilizia.

I rilievi dei carabinieri sul luogo dell'omicidio (Gasperini / Fotocronache Germogli)

Secondo quanto è emerso dalle indagini, i due erano in fase di separazione. Da qualche tempo il marito andava e veniva dalla casa coniugale, dove non abitava più stabilmente.

Continui sarebbero stati, secondo alcune testimonianze, i litigi della coppia. La donna è stata uccisa in strada, in via Galvani, poco distante dalla sua abitazione, nella zona Puppino, in una località periferica del comune di Castelfiorentino.