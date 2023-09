Alfred Vefa, le ultime ore dopo l’omicidio: ha vagato in auto, poi si è tolto la vita

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 30 settembre 2023 – Ha percorso pochi chilometri con la Golf grigia con cui era fuggito e che le forze dell’ordine hanno cercato con posti di blocco e elicotteri. Poi ha rivolto verso di sé l’arma con cui aveva ucciso l’ex moglie.

Il luogo del ritrovamento dell'auto (Riccardo Germogli / Fotocronache Germogli)

E’ morto così Alfred Vefa. Si è tolto la vita dopo l’omicidio di Klodiana Vefa, compiuto a Castelfiorentino, dove abitava, con un’arma che deteneva illegalmente. Due i colpi sparati alla donna nella serata di giovedì, alle 19.47, l’ora dell’omicidio. Ci sarebbe stata una lite in strada tra i due che erano separati da tempo ma vivevano sotto lo stesso tetto.

Il luogo del ritrovamento (Riccardo Germogli / Fotocronache Germogli)

E mentre la gente della zona dell’omicidio, via Galvani, chiamava il 118 e i carabinieri dopo aver sentito gli spari, Alfred Vefa è fuggito. Ha percorso non molti chilometri fino ad abbandonare l’auto in via Provinciale Certaldese, lungo il ciglio della strada.

E’ proprio questo parcheggio insolito che ha attirato l’attenzione di un abitante della zona, che nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 settembre ha chiamato i carabinieri. I militari dell’Arma hanno subito visto che quella era l’auto cercata in tutta la Toscana. Era la macchina di Vefa. Hanno quindi iniziato a cercare nella zona, trovando poi il corpo.