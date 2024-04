Mattia Giani, il dolore della fidanzata: “Ti sei preso cura di me e mi hai fatto scoprire il vero amore”

Firenze, 15 aprile 2024 – “Eravamo proprio sul più bello amore mio, ma grazie per esserti preso cura di me e avermi fatto capire il vero amore. Un bacio amore grande come l'universo”. Poche parole ma cariche di amore, tanto, e di disperazione. Sofia, la fidanzata di Mattia Giani, attaccante del Castelfiorentino morto sul campo di calcio a soli 26 anni, le ha affidate ai social.

“Tu sei e sarai sempre l'amore della mia vita Matti – continua Sofia in questa dolcissima dedica-. Ti amerò per sempre e fino all'infinito. Sei la persona più pura che abbia mai conosciuto e mi hai sempre promesso che non mi avresti lasciato mai sola amore mio, ti prego proteggimi per sempre e dammi tutta la forza del mondo da lassù. Ciao amore mio, sorridi sempre così e insegnaci a tutti a giocare a calcio amore sono fiera di te per sempre”.