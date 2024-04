Cordoglio dallo sport e dalla politica: "Era in campo solo per divertirsi..."

Un’ondata di dolore che ha travolto tutto l’Empolese Valdelsa. Tanti i messaggi di cordoglio dedicati a Mattia. Anche dal suo Empoli FC. Il presidente Fabrizio Corsi, la vice presidente e amministratore delegato Rebecca Corsi, il direttore sportivo Pietro Accardi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club gli hanno voluto dedicare un pensiero, ricordandolo nel settore giovanile e vice campione d’Italia Under 17 nel 2015. "Sono quelle notizie che non vorresti mai sentire – ha dichiarato Rebecca Corsi –, un calciatore ma soprattutto un ragazzo nel pieno della sua vita, che si stava divertendo su un campo di calcio. Era cresciuto con noi a Monteboro, faceva parte di un gruppo che ci ha regalato tantissime soddisfazioni e oggi siamo a piangere la sua scomparsa. Mando un grandissimo abbraccio ai genitori e a tutta la famiglia in questo momento di dolore. Al fratello Elia, anche lui nostro ex calciatore, a tutta la famiglia e al Castelfiorentino United vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra in questo momento di grande dolore".

Solidale tutto lo sport e anche la politica. "Mattia Giani non ce l’ha fatta – ha scritto ieri su Facebook il governatore della Toscana, Eugenio Giani –. Tutta la nostra regione si stringe per la scomparsa così improvvisa e dolorosa del giovane calciatore di Ponte a Egola colto ieri da una malore in campo. Alla famiglia e agli amici l’abbraccio della Toscana, riposa in pace". Castelfiorentino in lutto con il sindaco Alessio Falorni affranto. "Mancano decisamente le parole – ha detto –. Una tragedia terribile. Un dolore straziante. Possiamo solo stringerci tutti assieme in un abbraccio fortissimo alla famiglia, e alla sua società. Riposa in pace".