Matrimoni 2025 in Toscana, le tendenze: drink personalizzati e molto altro

Firenze, 25 gennaio 2025 – Siamo ancora in pieno inverno, ma per molte coppie è già tempo di pianificare nei minimi dettagli il grande giorno. La Toscana, con il suo fascino senza tempo, si conferma una delle mete preferite sia dagli italiani che dagli stranieri. Ma quali sono le tendenze che domineranno i matrimoni del 2025? Per scoprirlo, abbiamo chiesto a Costanza Giaconi, wedding planner ed esperta del settore.

Il matrimonio come esperienza immersiva

Nel 2025 il matrimonio non è più soltanto una celebrazione di un giorno: si punta sempre di più a creare un'esperienza immersiva per gli ospiti. "L'attenzione si concentra sull'effetto ‘wow’ e sul divertimento degli invitati, curando ogni dettaglio durante tutte le fasi dell'evento", spiega Giaconi.

Una delle tendenze più rilevanti è quella delle celebrazioni che si estendono su più giorni, ispirate anche dalla moda del destination wedding. Gli sposi scelgono spesso di organizzare una serata informale il giorno prima del matrimonio, con un cocktail o una pizzata, per poi chiudere il weekend con un brunch o un pool party. "È un modo per godersi appieno il tempo con amici e parenti, al di là della cerimonia stessa”.

Questa nuova visione si riflette anche nei budget: “Oggi è davvero difficile organizzare un matrimonio sotto i 50mila euro”, spiega la wedding planner. I costi lievitano soprattutto se si scelgono location esclusive, servizi personalizzati e celebrazioni su più giorni.

I mini wedding

Per realizzare matrimoni di questo tipo, molte coppie optano per il mini wedding, cioè con liste di invitati più ristrette. Questo permette di investire maggiormente in dettagli personalizzati, come ‘signature drinks’ ispirati agli sposi, performance di artisti e cantanti vestiti a tema, playlist create dagli ospiti e persino food truck per ricreare un’atmosfera informale ma curata.

Design e decorazioni

Dal punto di vista estetico, i matrimoni 2025 si orientano verso un contrasto armonioso tra elementi rustici e dettagli eleganti. Sono molto in voga le decorazioni floreali minimal abbinate a materiali preziosi, come argenti e candelabri barocchi. Anche i colori neutri, come sabbia, avorio e tonalità naturali, saranno protagonisti, con un tocco speciale dato dal colore Pantone dell’anno, il “Mocha Mousse”, un caldo cioccolato chiaro.

Gli allestimenti diventano sempre più teatrali, con l’uso di drappi e sovrapposizioni che creano un effetto scenografico sofisticato.

Matrimonio green e sostenibile

Le coppie più giovani dimostrano anche una crescente attenzione alla sostenibilità. "C’è una tendenza verso matrimoni più green, con meno sprechi e decorazioni riutilizzabili", spiega Giaconi. Un esempio? Riutilizzare le decorazioni della cerimonia per l’aperitivo o il taglio della torta.

Non mancano soluzioni innovative, come ridurre gli spostamenti e scegliere location che permettano di vivere un matrimonio più “slow”. Alcuni sposi arrivano perfino a organizzare cerimonie totalmente sostenibili, come nel caso di una coppia che ha raggiunto il luogo del matrimonio a piedi, lungo la via Francigena.