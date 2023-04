Maltempo 1 Maggio, temporali e pioggia in arrivo. Temperature in netto calo

Firenze, 28 aprile 2023 – Le previsioni meteo del Primo Maggio non promettono niente di buono. Anzi, per domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, in Toscana come in gran parte d’Italia sono attesi temporali, pioggia, in alcuni casi grandine, e temperature in netto calo.

Brutte notizie dunque per chi avesse pianificato una gita fuori porta. Per intendersi, secondo iLMeteo.it, tra domenica e lunedì il tempo peggiorerà in maniera decisiva, con oltre 100-150 mm di pioggia e cioè fino a 150 litri di acqua (il contenuto di una vasca da bagno) rovesciato su ogni metro quadro.

Tutta colpa, spiega ancora ilMeteo.it, di correnti d'aria fredde ed instabili in discesa dal Nord Europa di origine Polare che, tuffandosi nel bacino del Mediterraneo, favoriranno la formazione di un insidioso ciclone Mediterraneo che darà il via alla fase di intenso maltempo.

Ma vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo dei prossimi giorni, con attenzione particolare a domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio.

Sabato 29 aprile non dovrebbero verificarsi particolari fenomeni temporaleschi. Il Consorzio Lamma e anche 3BMeteo prevedono in Toscana nuvolosità variabile a tratti intensa ed associata a deboli e locali piogge, più probabili nel pomeriggio-sera sulle zone di nord ovest e il resto delle zone settentrionali. Venti: deboli meridionali con rinforzi fino a moderati sulla costa centro-meridionale e sull'Arcipelago. Mari: poco mossi.

Ecco le temperature minime e massime previste:

Firenze, min 11° e max 24°

Prato, min 11° e max 24°

Pistoia, min 11° e max 23°

Lucca, min 10° e max 22°

Massa, min 14° e max 18°

Pisa, min 12° e max 21°

Livorno, min 13° e max 18°

Grosseto, min 13° e max 22°

Siena, min 11° e max 21°

Arezzo, min 9° e max 20°

È domenica 30 aprile che dovrebbe iniziare la vera fase di maltempo. In Toscana è previsto cielo molto nuvoloso o coperto soprattutto dalla tarda mattinata con isolate e deboli piogge al mattino, più frequenti e diffuse nel pomeriggio sulle zone occidentali, in estensione serale al resto della regione. In serata possibilità di locali temporali, in particolare in prossimità della costa. Venti: venti da deboli a moderati di Scirocco con rinforzi su costa e Arcipelago. Mari: mossi.

Ecco le temperature minime e massime previste:

Firenze, min 14° e max 20°

Prato, min 14° e max 20°

Pistoia, min 14° e max 20°

Lucca, min 15° e max 19°

Massa, min 14° e max 19°

Pisa, min 15° e max 20°

Livorno, min 14° e max 19°

Grosseto, min 14° e max 21°

Siena, min 11° e max 21°

Arezzo, min 11° e max 18°

Per lunedì 1 maggio 3Bmeteo prevede che la circolazione depressionaria, responsabile di tempo instabile, allenterà la presa in serata. Nello specifico su Versilia e pianure settentrionali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; su Maremma e pianure meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; su pianure centrali e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 2700 metri. Mare poco mosso.

Ecco le temperature minime e massime previste:

Firenze, min 11° e max 17°

Prato, min 11° e max 17°

Pistoia, min 12° e max 17°

Lucca, min 12° e max 17°

Massa, min 15° e max 16°

Pisa, min 12° e max 18°

Livorno, min 14° e max 15°

Grosseto, min 12° e max 17°

Siena, min 9° e max 16°

Arezzo, min 10° e max 16°