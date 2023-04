Meteo, previsioni: primo maggio a rischio piogge forti

Firenze, 26 aprile 2023 – Sul ponte del 1 maggio incombono nubi nere. Le previsioni infatti non promettono niente di buono per le giornate di domenica 30 e appunto di lunedì 1.

Si tratta di uno dei ponti più attesi insieme a quello del 25 aprile, il ponte che di solito dà il via alle prime giornate di mare in caso di bel tempo. Al momento purtroppo non sarà così, almeno secondo le previsioni di tutti i principali portali nazionali, a cominciare da meteo.it fino a 3bmeteo.it ma non solo.

Previsioni mari e venti

Anche il servizio regionale toscano del Lamma indica un 1 maggio particolarmente instabile con temperature in calo. C’è però da notare che si tratta di previsioni piuttosto a lungo termine, visto che mancano ancora cinque giorni.

Troppi per dare delle certezze, ma abbastanza per fornire un quadro parziale. Una cosa è certa, l'anticiclone africano che in questa seconda parte della settimana 22-29 aprile ha portato sole e tempo sereno con temperature miti crollerà.

Con l’arrivo di una possibile perturbazione dal nord Europa. Il maltempo dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, investire l’intero ponte a partire da sabato 29 aprile, con l'aumento della nuvolosità. Le piogge comincerebbero in Toscana già da domenica 30, prima nel nord della regione e poi nel resto delle province a macchia di leopardo.

''Fino a sabato compreso saremo interessati da una rimonta dell'alta pressione afro-mediterranea, che comporterà quindi una fase stabile e in prevalenza soleggiata su gran parte d'Italia'': lo spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Tra domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio cambierà però tutto - avverte Ferrara - Una perturbazione in discesa dal Nord Europa darà vita ad una bassa pressione proprio sull'Italia responsabile di piogge e temporali a partire dal Nord e in progressiva estensione anche al centrosud. Saranno possibili fenomeni localmente intensi ed abbondanti, anche al nord che beneficerà così di nuove preziose piogge vista la siccità che ricordiamo ancora non è risolta. Il tutto sarà accompagnato da un nuovo generale calo delle temperature”.