Ponte del 25 Aprile e Primo Maggio, ecco i supermercati aperti

Firenze, 22 aprile 2023 – Saranno “chiusi per scelta” Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno nelle due festività del 25 Aprile e del 1 Maggio. Ma chi vorrà passare la festa dei lavoratori o quella della liberazione tra gli scaffali del supermercato, avrà comunque l'imbarazzo della scelta. Ecco dove si potrà fare la spesa.

Esselunga

I supermercati Esselunga in Toscana saranno aperti il 25 Aprile (per gli orari consultare il sito www.esselunga.it) e chiusi il Primo Maggio.

Conad Nord Ovest

‘’Nella complessità territoriale dei circa 190 punti di vendita della Toscana, i supermercati - fa sapere Conad Nord Ovest - rimarranno tendenzialmente aperti per la giornata del 25 Aprile. Nella giornata del 1° maggio, saranno aperti almeno la mattina i punti di vendita Conad situati nelle città d’arte e lungo la costa toscana, per garantire il servizio anche ai turisti presenti durante i giorni di festa. Consigliamo comunque sempre di servirsi del sito per consultare gli orari dei singoli supermercati all’indirizzo www.conad.it/ricerca-negozi”.

Carrefour

Aperti a macchia di leopardo i supermercati Carrefour, sia per il 25 Aprile che il 1° Maggio. In particolare, i punti vendita Carrefour Express sono quelli che restano aperti in occasione di tutti i festivi, come per esempio a Firenze quelli di via Capo di Mondo 50 C a e in via Maragliano, con orario 8-21.

Pam

Aperti il 25 Aprile e il 1° maggio gran parte dei supermercati Pam in Toscana. Qualche esempio? E' possibile fare la spesa sia per la festa di liberazione che per quella dei lavoratori nel punto vendita Siena Banchi di Sotto, con orario 9-22. Tutto aperto sia per il 25 Aprile che per il 1 maggio anche al supermercato Panorama di Pistoia. In questo caso l'orario è dalle 8 alle 21. Il supermercato Pam Campo Marzio in via Calò ad Arezzo, che era chiuso per Pasqua, è invece aperto sia martedì 25 Aprile che lunedì 1° maggio.

Penny Market

Sul sito www.pennymarket.it è stato pubblicato l'elenco dei punti vendita che saranno aperti il 25 Aprile (ma ancora non c’è l’orario del 1° maggio). A Firenze per la festa della liberazione si potrà fare la spesa dalle 8 alle 13 nei supermercati di via Palazzo dei Diavoli e via Calò, dalle 8 alle 20 in via Burchiello, via Lanzi e via Argingrosso, mentre fa orario spezzato 8-13 e 15.30-20 il punto vendita di via Erbosa. Orario spezzato anche per i Penny di via Galileo Ferraris, via Pistoiese, via Marengo, via Mino da Fiesole e via Erbosa a Prato. Chiusi, invece, i punti vendita di San Giuliano Terme e Sansepolcro.

Lidl

A quanto risulta scorrendo gli orari dei punti vendita tramite la app Lidl plus, la maggior parte dei discount della catena tedesca resteranno aperti il 25 Aprile, situazione che si rovescia invece il 1° Maggio, quando le saracinesche saranno per gran parte abbassate.