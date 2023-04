Autostrada A1, iniziato l’esodo per il ponte del 25 aprile: il traffico in tempo reale

Firenze, 22 aprile 2023 – L’esodo per il ponte del 25 aprile è iniziato. Oggi, sabato 22 aprile, è giornata da bollino nero per chi si mette in viaggio. In autostrada A1 sono tantissimi gli automobilisti partiti sia in direzione Nord che direzione Sud. Ecco il traffico in tempo reale:

Traffico in direzione sud

Ore 11:30 – Ancora traffico rallentato tra Sasso Marconi e il bivio della Variante per traffico intenso. Code e rallentamenti anche a Firenze Impruneta e code a tratti tra Impruneta e Incisa-Reggello. Al km 394, tra Valdichiana e Chiusi coda per traffico intenso.

Ore 09:30 – In mattinata nel tratto autostradale dell’A1 che interessa la Toscana, si registrano code per traffico intenso tra Sasso Marconi e il bivio della Variante, a partire dal km 210.1. Code a tratti poi tra Firenze sud e Incisa-Reggello per traffico intenso. Mentre tra Valdichiana e Chiusi si segnala coda di 1 km per incidente al km 404.

Traffico in direzione nord

Ore 11:30 – Si segnalano code tra Valdarno e Incisa-Reggello per traffico intenso. E anche tra Incisa-Reggello e Firenze Sud. Rallentamenti anche tra Firenze Scandicci e il bivio della variante.

Ore 09:30 – In direzione nord, in mattinata, si segnala traffico rallentato tra Calenzano e il bivio della variante per traffico intenso.

Oltre 12 milioni di italiani in viaggio

In base alle stime di Autostrade per l’Italia, sono oltre 12 milioni gli italiani in viaggio per il ponte del 25 aprile. I principali movimenti sono attesi in uscita dalle grandi città verso Sud in particolare sulla A1 Milano-Napoli, sulla A14 Bologna-Taranto e dai grandi centri del Nord verso la costa ligure. I rientri sono previsti per domenica 23 e martedì 25 aprile.