Ponte del 25 aprile, cosa fare in Toscana tra sagre e mercatini

Firenze, 18 aprile 2023 – Per il ponte del 25 aprile non mancano le occasioni di svago in Toscana, già presa d’assalto da un boom di prenotazioni turistiche con molte località che registrano il tutto esaurito. Ecco una selezione di eventi nella regione.

La mostra-mercato di piante e fiori a Firenze

Tradizionale appuntamento a Firenze, a cura della Società Toscana di Orticultura: un vero must la mostra primaverile di piante e fiori al Giardino dell'Orticoltura dal 25 aprile al primo maggio che va avanti da oltre 160 anni. Qui il programma dell’evento.

Mercatino Francese a Firenze

Dal 22 al 25 aprile piazza Santa Croce a Firenze ospita il mercatino regionale francese. Stand aperti dalle 9 alle 21.

Sagra del cacciatore

Prosegue a Certaldo (Firenze) la 5a sagra del cacciatore con stand al coperto al centro polivalente di via Matteotti. Aperta da venerdì a martedì 25 (domenica e martedì anche a pranzo).

Sagra a Bientina

A Bientina (Pisa) la Festa della zuppa, trippa e polpetta: appuntamento solo a pranzo dalle 12 al campo sportivo di Bientina dal al 25 aprile (e anche il 30 aprile e 1° maggio.

Sagra del cinghiale e della pizza

Cinghiale e pizza tengono banco alla sagra che si tiene al campo sportivo di Pontassieve (Firenze) dal 22 al 25 aprile e poi dal 29 aprile al 1° maggio con stand aperti dalle 19,30 (la domenica e i festivi anche a pranzo dalle 12,30).

Festa del prugnolo e del tortello in Mugello

Al Lago Viola di Vicchio (Firenze) terza edizione della Festa del prugnolo e del tortello dal 21 al 25 aprile e poi dal 28 aprile al primo maggio (e a maggio anche nei giorni 5-6-7, 12-13-14). Nei giorni festivi, il sabato e la domenica aperti anche a pranzo.

Festa di primavera a Sorano

Dodicesima Festa di Primavera a Sorano (Grosseto) dal 22 al 25 aprile e poi dal 29 aprile al 1° maggio. Una raffica di iniziative in programma consultabili a questo link.

La festa della vacca maremmana di Alberese

Si tiene al campo sportivo “Francioli” di Alberese (Grosseto) la Festa della vacca maremmana: aperta la sera dalle 19,30 nei giorni 22, 23, 24, 29 e 30 aprile mentre il 25 aprile e il 1° maggio aperta solo a pranzo dalle 12,30.

Baccelli e carciofi a San Miniato

Torna a San Miniato, in località La Serra, la sagra del baccello con carciofi fritti samminiatesi. Dal 22 al 25 aprile (il 25 anche a pranzo) e dal 29 aprile al 1° maggio (30 aprile e primo maggio anche a pranzo) si mangia al Circolo Arci La Serra.

Il carciofo anche ad Asciano...

Dal 21 al 25 aprile Asciano (Siena) ospita nella frazione di Chiusure la Festa del carciofo, specialità locale. Navetta da piazza della Pace nei giorni di domenica e martedì. A questo link il programma e le info utili.

… e carciofi anche a Riotorto

E a Riotorto, frazione di Piombino (Livorno), l’appuntamento con il carciofo è addirittura doppio: dal 21 al 25 aprile con la Sagra del Carciofo, mentre dal 27 aprile al 1° maggio con la Sagra del Carciofo di Riotorto. Il tutto al parco La Pinetina con questi orari: nei giorni 23, 25, 30 aprile e primo maggio dalle 12 alle 19; nei giorni 21, 22, 24, 27, 28 e 29 dalle 19.

Cacciucco e gamberoni, la sagra a Rufina

Rufina (Firenze) ospita allo stadio comunale “Bresci” la sagra del cacciucco e dei gamberoni alla griglia (ma non mancherà la frittura mista): appuntamento nei giorni 22, 23, 25, 29 e 30 aprile e primo maggio (ferialio dalle 19, festivi anche dalle 12).

Bancarelle in piazza a Pescia

Il 25 aprile a Pescia si tiene il mercatino dell’antiquariato “Bancarelle in piazza”, a partire dalle 9 e per tutta la giornata per le vie del centro.

La fiera delle regioni d’Italia

A Chianciano (Siena) dal 21 al 25 aprile in piazza Martiri Perugini si tiene “Le Regioni d’Italia in Fiera”. Primo appuntamento di questa rassegna itinerante con street food, mercatino, artigianato e giostre. Tutti i giorni dalle 10.

Festa di primavera a Pienza

Nei giorni 22, 23, 24, 25, 29, 30 aprile e primo maggio al giardino dei Lecci di Pienza (Siena), di fronte ai carabinieri, si tiene la Festa di Primavera. Negli stand coperti e riscaldati si potranno gustare specialità tipiche sia a pranzo che a cena.

Expo Motori

Amanti dei motori, a Pontedera (Pisa) dal 22 al 25 aprile si tiene Expo Motori: spettacoli live ma anche tanti stand con concessionarie, accessori, abbigliamento e tanto altro. Appuntamento dalle 10 a mezzanotte (il 25 aprile fino alle 19).

Street food a Lucca

Da sabato 22 a martedì 25 aprile street food italiano e internazionale in piazzale Don Franco Baroni a Lucca. Si parte sabato alle 17, negli altri giorni dalle 12 a mezzanotte.

Street food a Castiglione d’Orcia

Seconda edizione dello street food festival a Castiglione d’Orcia (Siena) dal 22 al 25 aprile a pranzo e a cena.

Street food all’Isola d’Elba

Dal 23 al 25 aprile il viale delle Ghiaie di Portoferraio (Livorno) ospita uno street food festival a pranzo e a cena.

Street food ad Arezzo

Lo street food domina questo ponte festivo e un appuntamento si tiene anche ad Arezzo: dal 23 al 25 aprile al parco Pertini, zona Giotto, domenica dalle 18 in poi mentre lunedì e martedì anche a pranzo.

Montemerano festeggia il patrono

Dal 21 al 25 aprile Montemerano, frazione di Manciano (Grosseto), festeggia il patrono San Giorgio: a questo link il programma.

Fiera del gusto a Fucecchio

Orario 9-20 e ingresso libero alla Fiera del gusto di Fucecchio in programma il 25 aprile. La mostra-mercato si tiene in piazza Montanelli.

Agrifiera a Pontasserchio

Dal 22 aprile al 1° maggio a Pontasserchio, frazione di San Giuliano Terme (Pisa), si tiene la 113a edizione di AgriFiera, tra le fiere agricole più conosciute d’Italia.

Firenze e il mercatino in piazza dei Ciompi

Dal 22 al 25 aprile dalle 9 alle 20 piazza dei Ciompi a Firenze ospita la Fiera di vinile, fumetti, vintage e collezionismo.

Mercatini

Alcuni appuntamenti ricorrenti:

- Mercatino dei prodotti locali ogni sabato mattina a Tognazza (Monteriggioni-Siena)

- Mercatale di Empoli in via Bisanella tutti i sabato mattina

- Terra di Prato, in piazza del Nuovo Mercato a Prato, ogni sabato mattina

- Mercatino del vintage, ogni sabato ad Aulla (Massa Carrara)

- Mostra mercato di cose vecchie e usate a Castiglion Fiorentino (Arezzo), ogni quarta e quinta domenica del mese

- Fiera del collezionismo a Scandicci, dal 28 al 30 aprile dalle 9 alle 20, al The Florence Gate

- Tarlo al Mare, a Viareggio (Lucca), mercatino di antiquariato e usato sabato 22 e domenica 23 aprile e sabato 29 e domenica 30 Aprile in piazza Cavour.

A cura di Luca Boldrini – Per segnalazioni [email protected]