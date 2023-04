Commercio, aperture in Toscana per il 25 Aprile. Ecco dove

Firenze, 21 aprile 2023 – Si attendono turisti e non solo. Per questo in Toscana, rispettata in linea di massima la festa religiosa della Pasqua, per il 25 Aprile e il Primo maggio il commercio sceglie il (quasi) tutto aperto, nei centri storici delle città artistiche, ma anche nelle periferie dove sorgono i grandi outlet toscani. Ecco dove.

Ikea

I punti vendita di Ikea, sia a Pisa che a Firenze, saranno aperti martedì 25 Aprile e chiusi il Primo Maggio.

Barberino Designer Outlet e Valdichiana Village

Entrambi gli outlet, il primo in provincia di Firenze, a Barberino di Mugello, il secondo a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, sono aperti sia il 25 Aprile che il Primo Maggio, entrambi con orario 10-20.

The Mall

L’outlet del lusso di Reggello, in provincia di Firenze, è aperto sia il 25 Aprile che il 1 maggio, dalle 10 alle 19.

Centro commerciale I Gigli

Come si legge sul relativo sito internet, il centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio rimarrà aperto il 25 Aprile e chiuso per la festa dei lavoratori.

Parco Levante

Martedì 25 Aprile la galleria commerciale del parco Levante a Livorno sarà aperta, chiuso il supermercato Coop. Tutto chiuso invece il 1 maggio.